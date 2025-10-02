39 500 българчета от 6 континента ходят на наше училище

39 500 българчета на 6 континента ходят на българско училище в 405 неделни училища, разположени на 690 места в 43 държави по света. Те са създадени и се развиват със съвместните усилия на местните общности, Министерството на образованието и науката, родителите и задграничните ни представителства.

Подпомагат се финансово, организационно и методически от МОН. Ведомството всяка година осигурява близо 17 млн. лв. за обучение по български език и литература, история и география на България, както и за разнообразни извънкласни дейности, свързани с българските традиции и култура, съобщиха от просветното министерство.

Учениците, които имат удостоверение за проведено обучение в неделно училище, не държат приравнителни изпити по трите предмета.

През последните години все повече деца усвояват българския като втори или следващ език. Това налага по-широко използване на методи и ресурси, съобразени със спецификата на чуждоезиковата среда. Затова МОН в партньорство с учители от неделните училища и преподаватели от български университети въведе програми по български като втори език.

Навън може да се взема и изцяло българска диплома. В столиците на Чехия и Словакия има две училища, които обучават деца от 1-и до 12-и клас по изцяло български програми. Те държат матури и получават български дипломи за средно образование. В Братислава може да вземат и словашка диплома, защото по желание се явяват и на тамошните зрелостни изпити. /24 часа