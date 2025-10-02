IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОСВ: Предстои опасно време, следете прогнозата

На много места се очакват продължителни и обилни валежи

02.10.2025 | 12:16 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Предстоят дни с опасно време – бъдете внимателни и следете прогнозата, съветват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с метеорологичните условия. 

На много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг, посочват от ведомството в пост на официалната си фейсбук страница.

Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си, призовават още от министерството. 

Оранжев код е обявен за Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково. Там дъждовете могат да продължат цяло денонощие. Жълт код е в сила за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, както и за Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, и отделни райони на Ловеч, Пловдив, София област и Хасково, информира МОСВ.

Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг. 
(БТА)

 

