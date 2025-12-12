"Величие": Бюджетът е неправилно разпределен

Преди да влезе в Народното събрание лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов заяви, бюджетът е неправилно разпределен.

"В него се дава на едни хора много, дава се на места, където ги източват, все едно е каца без дъно. А ние казваме, че няма за хората. Много пари има за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещат", каза Михайлов и коментира, че в момента няма пазарна икономика, а олигархична, която вдига цените.

"Дори 5% да се вдигнат заплатите, когато се вдигнат 20% цените – всичко е изядено. Това е кражба. Ние всички трябва после да платим 20 милиарда. За нещо, което те искат да откраднат. Нека да отделим парите за хората, за увеличение и ще гласуваме. Но нека другите неща да се спрат”, каза Михайлов.

"Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Е, това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места? Там също работят хора. И те са уволнени заради тях”, допълни лидерът на "Величие".