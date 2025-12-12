Тотален хит: Жилетки на райета

Нова тенденция превзема модиня свят в студените месеци.

Есента почти премина, зимата настъпва и вече използваме основно дебели, плътни дрехи. Много често за ежедневието като горнища носим суичери, пуловери, блузи с дълъг ръкав, жилетки, плетива.

Специално жилетките стават много модерни през студените месеци и то не какви да е. Хит сега са раираните жилетки, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Сигурно сте забелязали, че някои основни принтове са доста популярни вече цяла 2025 г. - каре, райета, животински принт, флорален принт, принт на точки.

Явно райето ще продължава да бъде топ тенденция и през зимата.

Хубавото е, че жилетките си отиват с почти всичко.

Може да ги носите като връхна дреха с рокли със средна дължина и дълги рокли. Освен това, отиват си с чорапогащник и пола. А и може да носите раираната жилетка съвсем спокойно с дънки или джинси - класика в жанра.

Много големи модни марки са включили жилетки на райета в колекциите си за есен/зима 2025.

Този принт е вечна класика, с него може да сте едновременно спортни или елегантни.

Още за тенденцията и снимки вижте в teenproblem.net