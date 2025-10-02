Ансамбъл "Пирин" представя спектакъла "Благодат" на 12 октомври в НДК

Емблематичният ансамбъл "Пирин" представя в София спектакъла "Благодат" на 12 октомври на сцената на НДК.

"Името "Благодат" не е случайно. От създаването на ансамбъл "Пирин" до наши дни, след всички тези благодатни 70 години, единственото, което можеш да даваш е благодат", сподели директорът на ансамбъл "Пирин" Мирослав Димитров в студиото на "България сутрин".

Миналата година по това време ансамбълът отбеляза с грандиозен концерт юбилея си.

Тази година в спектакъла се включват други големи български ансамбли, които също имат внушителни годишнини - "Тракия" - 50 години, "Загоре" - 70 години.

"Наистина ще бъде впечатляващо, няма да има нищо общо с концерта, който хората са гледали миналата година. Идеята е да се покажат класическите неща на ансамблите, които остават непреходни и по нещо ново, което публиката досега не е виждала", издаде замисъла Мирослав Димитров.

Повече от 160 артисти ще се качат на сцената.

Ансамбъл "Тракия", заедно с ансамбъл "Пирин" ще изпълнят заедно емблематична песен - част от подготвяното грандиозно двучасово шоу.

"Има много пот, кръв, травми... Нямам място по тялото без травми", сподели директорът на ансамбъл "Пирин".

В ефира на Bulgaria ON AIR той апелира държавата да подкрепя ансамблите, които са визитна картичка на България в чужбина след киселото мляко.

"Хора спряха да танцуват, качиха се на таксита, работят в строителството", призна Мирослав Димитров.

Интересът към фолклора остава голям, а като пример гостът посочи, че във Варна всеки пети свири на гайда.