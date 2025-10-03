Украинци са принудени да се бият и загиват за Русия

Миналият месец в училище в южна Украйна, заобиколено от знамена и тържествени ученици, беше открито бюро с изображението на млад мъж: мъж, прославен за това, че се е борил и е загинал за родината си. Но "родината", за която Игор Ткаченко даде живота си миналото лято, на 21-годишна възраст, не беше страната, в която е роден, Украйна, а окупационната сила – Русия.

Тъй като Русия понася тежки загуби в ожесточената си атака срещу Украйна, Кремъл все по-често принуждава мъжете от окупираните територии – като Ткаченко, който е от Мелитопол в Запорожие – да вдигнат оръжие срещу сънародниците си, пише "The Times".

Следейки официалните руски канали и разговаряйки с украинци, които поддържат редовен контакт с хора, живеещи в окупираните територии, може да се състави картина на усилията на Кремъл да принуди цивилни граждани да се присъединят към неговите редици в процес, който според Женевските конвенции е военно престъпление.

"Принудени да подписват договори"

През септември 2022 г., когато президентът Путин използва фалшиви референдуми, за да анексира четирите украински региона Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, в допълнение към вече окупирания Крим, властите обещаха на жителите на окупираните територии, че в продължение на пет години ще бъдат освободени от военна служба.

Миналата година това обещание беше нарушено. Веднага след като процесът на "паспортизация" приключи, на жителите беше отказан достъп до държавни услуги – пенсии, болници, училища – освен ако не сменят украинския си паспорт с руски. Всички мъже бяха помолени да се явят в местната военна служба, за да се регистрират за военна служба.

"Децата трябваше да носят копия от документите на бащите си в училище, за да докажат, че бащите им са се регистрирали", каза Серхий Данилов, учен от региона Херсон, който редовно разговаря с хора от окупираната част на Украйна.

В една част от региона му на цялото мъжко население на няколко села са били връчени призовки в домовете им, каза той. На други места призовките са били издавани на контролно-пропускателни пунктове по пътищата.

След като се регистрират, мъжете на възраст между 18 и 29 години могат да бъдат призовани за задължителна военна служба. Данилов оценява, че миналата година са били мобилизирани 100 мъже от региона на Херсон и че "тази година искат всички".

Есенната мобилизация започна на 1 октомври. Путин призова 135 000 мъже от Русия и окупираната Украйна в най-голямата мобилизация от девет години насам.

Наборниците, които изпълняват задължителната си военна служба, не се изпращат рутинно на бой. Обикновено те прекарват годината си в бази в Крим или Кавказ. Но все по-често, след като веднъж са в системата, руската армия ги принуждава да подпишат договор – документ, който позволява да бъдат изпратени да умрат на фронта.

Мъжете от окупираната Украйна са принуждавани да подписват договор – за така наречената доброволна служба – по различни начини. Всеки, който три пъти игнорира призива, ще бъде принуден да подпише договор и ще бъде изпратен директно на фронта. Там, в щурмовите групи, средната продължителност на живота е около две седмици.

Други се присъединяват, за да изплатят дългове или като алтернатива на затвора – или за да избегнат наказание за извършено престъпление, или за да избегнат изфабрикувани или измислени обвинения. Понякога мъжете просто биват заплашвани.

"Когато извършват претърсвания, те казват директно на местните жители: "Вие ще отидете да воювате, а ние ще бъдем зад вас, ще [продължим борбата чак до] Европа, вие ще бъдете на фронта, а ние ще бъдем зад вас", каза Захаревич.

Петро Андрющенко, бивш съветник на кмета на Мариупол и ръководител на Центъра за изучаване на окупацията, документира десет случая от миналата година, в които мъже в селските райони близо до Мариупол и Бердянск, в процеса на получаване на призовка за военна служба, са били принудени да подпишат договор.

В така наречените Донецка и Луганска народни републики много украински граждани избраха да се присъединят към проруските сили в войната в Донбас преди повече от десетилетие. Тези, които не го направиха, независимо от политическите си убеждения, бяха мобилизирани чрез заплахи в седмиците преди инвазията през 2022 г. „Тези хора може да са били проруски настроени... но определено не са искали да се бият“, каза Андрющенко.

В Крим, който също е окупиран от 2014 г., 90% от призовките, раздадени на полуострова през 2022 г., са били за татарски мъже, група, която исторически е била потискана от Русия и подкрепя правителството в Киев, съобщи правозащитната организация Crimea SOS.

Според украинското законодателство всеки мъж, който вдига оръжие за Русия, е предател. Мнозина обаче признават, че в тоталитарна държава понятието „воля“ е трудно да се определи.

Член 51 от Женевските конвенции забранява на окупационната сила да принуждава цивилни лица да служат в нейните въоръжени сили или резерви. Той също така забранява „натиск или пропаганда“ с цел да се осигури доброволно записване в армията.

Миналото на Сергей Кузовой и мотивите му да се присъедини към руската армия не са ясни. Известно е, че той е воювал за Украйна по време на войната в Донбас и че е загинал, воювайки за руснаците миналата година.

Това лято в държавните медии бяха показани вдовицата и дъщеря му, утешавани от назначения от Русия губернатор на окупирания регион Запорожие, и изпратени на безплатна почивка в Санкт Петербург, където посетиха лятната резиденция на царете.

На 13-годишна възраст Игор Ткаченко публикува украински националистически символи в интернет и насърчава армията на страната си на украински език. Сега името му е в шкафа с трофеи на бившето му училище: стимул за учениците да постигат успехи в спорта и академичните дисциплини, за да могат да видят имената си до неговото, с надеждата, че един ден и те ще се сражават за страна, която не е тяхна.

„Едно е да убиваш безразборно цивилни при обстрелването на градове, друго е, когато онези, които са останали, онези, до които руснаците имат достъп, променят самоличността си“, каза Юлия Усенко, главният прокурор на Киев по военни престъпления срещу деца. „Това е, което те активно правят с нашите деца.“

Доскоро този вид превъзпитание започваше в училище на възраст шест или седем години, а сега започва по-рано и бюджетът за този срок е увеличен с една трета.

В прокуратурата в Киев основната задача на Усенко е да изправи пред съда в Хага отговорните за депортацията на близо 30 000 украински деца. Но все по-важна част от работата й е това, което тя нарича „ментална депортация“, при която Русия не е длъжна да премества децата на стотици километри, за да ги индоктринира. Този процес може да бъде разследван като военно престъпление по член 51 от Женевските конвенции или като престъпление срещу човечеството по международните закони срещу дискриминацията.

Докато днес много от тях са принудени, Кремъл се надява, че следващото поколение ще отиде доброволно.