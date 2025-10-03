IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си

Иска се да пусне веднага водата и да подаде оставка

03.10.2025 | 12:40 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.

Заплашителен е-мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог, коментира Христов. 

Той подчерта, че оставка няма да подаде.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията, предаде БТА. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана. 

кмет на Плевен Валентин Христов заплаха за живота
