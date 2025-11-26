Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство в "Студентски град" и постанови той да бъде задържан за срок до 48 часа.

Досъдебното производство е образувано на 23.11.2025 г. в условията на неотложност от Столична дирекция на вътрешните работи – МВР, с провеждането на оглед на местопроизшествие. След установяване на доказателства, че евентуален извършител на престъплението е непълнолетно лице, делото е възложено на следовател от Следствен отдел при СГП.

Обвинението спрямо непълнолетния М. Р. е за това, че на 22.11.2025 г., в София, ж.к. „Студентски град“, на ул. „Йордан Йосифов“, като непълнолетен, но способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба. Смъртта на жертвата е настъпила на 25.11.2025 г., въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.