За потопа в Царево: Невиждано, нечувано, по-страшно от предишния път

В Бургас е обявено частично бедствено положение, след като мащабни наводнения потопиха квартали, затвориха училища и превърнаха улиците в реки.

Най-драматична е обстановката в Царево, където хора бяха евакуирани. Пропадна и същият мост в района, който преди три години взе жертви. Жителите са се евакуирали

В 2 часа през нощта тътенът на прииждащата от съседното дере вода събужда Тинка Крайчева. Тя заедно с 4-годишната си дъщеря бърза да се евакуира в пожарната в Царево.

"В два часа се събудихме и излязохме от къщата навън. Цялото дере, излезе водата навън и се наводни. Дойде от реката, влезе вътре в къщата. Ние излязохме и отидохме горе при пожарната", разказа Крайчева.

"По-страшно е, сега е по-страшно. Тя се вдигна вълната много от реката", каза Данчо Маринов.

Евакуирано е още едно семейство в близост до дерето. За три часа през нощта са се излели над 200 л на кв. метър дъжд.

Според местните дерето не е почистено още от потопа преди две години и заради това е заляло къщите наоколо.

Щетите са огромни

"Пътната помощ е била там горе. Приливната вълна ги е събрала", добави Димитър Неделчев.

"Потоп! Тотална щета! Невиждано нещо, нечувано. Няма къща, която да не е наводнена. Канализацията не може да поема. Страшно много вода. Бедствие! Пълно бедствие! Не са взели мерки от предното наводнение. Реката цялата не беше почистена, дерето", коментира Стоян Славов.

"Много по-страшно е този път. Дървета, павета, бордюри големи, всичко е... Срещу природата не можем да се борим", посочи Даниела Веселинова.

Водата е имало опасност да отнесе човек с автомобил на същия мост, където преди две години живота си загубиха четирима души.

"Тръгват да преминават с автомобила, закъсва, както предния път. Но този път имаме късмет. Ние сме били малко по-бързи", каза началникът на пожарната в Царево комисар Кирил Киряков.

Кметът на Царево Марин Киров заяви, че системата за ранно оповестяване BG-ALERT не се е задействала, тъй като нямал достъп до нея.

"Това не беше проблем, защото още от началото на седмицата и общината, и областни управители, и кметовете сме известили гражданите. Това е някакъв технически въпрос", смята Киров.

Към момента от общината не отправят апели към доброволци от страната, но ситуацията продължава да се следи от екипи на място.

Няма откъснати селища в общината въпреки разрушените на места мостове. Има обходни пътища до тях.

