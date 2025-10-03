Евакуацията на хора във вилното селце Елените продължава

Жителите се извозват с коли на “Гранична полиция”

Продължава евакуацията на хора във вилно селище Елените, хората се извозват с коли на “Гранична полиция“ и МВР до кметството на Свети Влас, съобщава БТА.

Кметът на Свети Влас Иван Николов заяви, че е осигурено всичко необходими за евакуираните.

На входа на Елените има коли на полиция, пожарна, както и линейки. Очаква се вътрешният министър Даниел Митов да пристигне и да направи изявление във връзка с бедствието там.

Преди минути областният управител на Бургас задейства BG-Alert, като призова всички от вилното селище да се евакуират, тъй като по-рано днес имаше информация, че една част от хората са отказали да направят това.

Жертвите на потопа вече са три.

Община Царево стартира дарителска кампания за набиране на средства в помощ на засегнати от тежкото наводнение домакинства и бизнеси.

“Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си”, съобщават от Община Царево.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801

Банка: Инвестбанк АД

Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.