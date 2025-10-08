IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Свлачище временно затвори участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Нивото на река Янтра засега е наполовина от критичното

08.10.2025 | 09:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Заради паднала скална маса временно е затворен участъкът от църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново до кръстовището на бившата фабрика "Васил Мавриков", съобщиха от Областната дирекция на МВР в старата столица. Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра.

Заради проливните дъждове продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си фейсбук страница кметът Даниел Панов. Засега то е наполовина от критичната си стойност и няма риск от наводнения. 

Река Белица се задържа на нива около 1,3 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец. Повишено е нивото на Янтра в с. Пушево – 1,1 метра.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велико Търново Горна Оряховица лошо време
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem