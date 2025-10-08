IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев: Благодаря, давате ми увереност, че сме общество

Първата важна стъпка е да няма преливащи кофи, добави кметът

08.10.2025 | 13:16 ч.
БГНЕС

БГНЕС

“Искам да кажа само едно огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации и фирми, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Гледките от тези дни няма да ги има”, заяви кметът на София Васил Терзиев пред жирналисти по повод кризата с боклука в “Люлин” и “Красно село”.

“Едно голямо благодаря, че ми давате увереност, че сме общество, просто трябва да го събудим”, добави Терзиев. Той посочи, че най-важната първа стъпка е да няма преливащи кофи и хората да не се притесняват здравето си. “Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение – всеки ден публикуваме бюлетин“, допълни столичният кмет.

Терзиев добави, че гражданите активно подават сигнали за нередности, включително за неправилно изхвърляне на отпадъци и за препълнени контейнери.

Кметът благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община.

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. 

 

Тагове:

Васил Теризев криза в боклука София преливащи кофи сметосъбиране СО
