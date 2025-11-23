IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

По думите му „този, който ще олицетвори борбата“, не може да бъде излъчен от БСП

23.11.2025 | 21:30 ч.
 „Никой не е говорил с мен за кандидатура за президентските избори. Ако нещата продължават по този начин, президентските избори ще придобият много по-голямо значение от това кой ще бъде президент. Това ще бъде първият сблъсък на две големи сили – едната е статуквото на сегашното управление, а другата ще олицетвори борбата срещу него“, заяви пред NOVA бившият правосъден министър Крум Зарков.

По думите му „този, който ще олицетвори борбата“, не може да бъде излъчен от БСП, тъй като партията ще застане на страната на статуквото.

„Аз не мога да застана от тази страна“, подчерта Зарков.

Той категорично отхвърли възможността да получи покана за кандидатура. „Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП, което е приело ролята на присъдружно колело на една мафиотизирана власт“, посочи Зарков.

Крум зарков президент БСП
