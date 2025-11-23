Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

„Никой не е говорил с мен за кандидатура за президентските избори. Ако нещата продължават по този начин, президентските избори ще придобият много по-голямо значение от това кой ще бъде президент. Това ще бъде първият сблъсък на две големи сили – едната е статуквото на сегашното управление, а другата ще олицетвори борбата срещу него“, заяви пред NOVA бившият правосъден министър Крум Зарков.

По думите му „този, който ще олицетвори борбата“, не може да бъде излъчен от БСП, тъй като партията ще застане на страната на статуквото.

„Аз не мога да застана от тази страна“, подчерта Зарков.

Той категорично отхвърли възможността да получи покана за кандидатура. „Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП, което е приело ролята на присъдружно колело на една мафиотизирана власт“, посочи Зарков.