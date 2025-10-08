IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: МЕЧ подкрепя Васил Терзиев

Лошото е, че чакаше да стане криза, добави депутатът

08.10.2025 | 17:45 ч. 12
БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че партията му стои зад кмета на София Васил Терзиев в кризата с боклука. (

"Кметът на София Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община", заяви в кулоарите на НС депутатът.

"Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", коментира той кризата с боклука в столицата", добави Василев.

На въпрос, свързан с идеята на Румен Христов президентът да няма право да се занимава с политика две години след края на мандата си Василев коментира така:

"Христов е вестоносец на умрял субект – СДС. Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ".

