Божанов: Не сме поръчвали статията в статията в "Уолстрийт джърнъл"

Продължава кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село" в София.
"Няма нужда от извънредно законодателство. Имаме комуникация с кмета. Сигурен съм, че имат план и този план се спазва и се следва", коментира съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".
Има ли чадъри над сметопочистващите фирми
По думите му е важно да се спазва законодателството, министрите да не подпомагат мафията и да не слагат чадъри над фирмите.
"Имаме запалени камиони на една от фирмите, която е подала оферта и се е отказала, може би в резултат на запалените камиони", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.
"Последните няколко дни ми се случва да минавам в район "Красно село". Има контейнери с повече боклук, но това, което прави общината с камионите, и това, което правят доброволците - подхождат отговорно", добави съпредседателят на "Да, България".
Според него "мутрите, които взеха боклука в Пловдив и Бургас, се опитват да вземат боклука и в София".
Той е на мнение, че целите са две - едната е да приберат парите от данъците на софиянци, а втората е да могат да изнудват местната власт, когато имат нужда от това.
Напрежение в парламента
Божанов отрече да е поръчвал статията в "Уолстрийт джърнъл", в която се казва, че е имало разговори между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши за свалянето на санкции по "Магнитски".
Днес депутатите приеха продажбата на активи на "Лукойл".
Божанов отбеляза още, че "Лукойл" си е намерил купувач и този купувач, не е свързан с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
На въпрос има ли единомислие в коалицията ПП-ДБ, Божанов отговори, че в повечето случаи са на едно мнение и това ги държи заедно.