Ваня Григорова подкрепи Терзиев: СОС да застане зад него!

Столичният общински съвет трябва да застане зад кмета на София Васил Терзиев в борбата му срещу рекета и натиска на определени икономически среди, които се опитват да извиват ръцете на Общината, заяви независимият общински съветник Ваня Григорова на брифинг в Столичния общински съвет.

"Намираме се в безпрецедентна криза. Подобна имаше преди около 15 години, но тогава успяхме да се справим. Сега отново Общинският съвет трябва да положи всички усилия, за да подпомогне кмета Терзиев", каза Григорова.

Тя припомни, че вече са изтекли договорите за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, а до края на годината предстои изтичането и на още 18 договора. "Вече втора седмица почистването в двата района се извършва в авариен режим, но обществената поръчка все още не е прекратена, което е нелогично", отбеляза тя, цитирана от БТА.

Григорова цитира изявление на кмета от август, според което процедурата за избор на фирми за почистване е била с „най-висока конкуренция в историята“. Въпреки това, посочи тя, всички подадени оферти са били над прогнозната цена от 166 лева на тон, определена от общинската администрация. "На заседание на комисията по екология вчера беше потвърдено, че администрацията няма да подпише договори на цена над 166 лева", добави тя.

Общинският съветник заяви, че е внесла предложение към доклада на кмета, с което СОС да възложи на Терзиев да прекрати поръчката и да пристъпи към пряко договаряне с общинското дружество „Софекострой“.

"Само по този начин можем да спрем рекета на различни икономически среди", подчерта Григорова.

Тя е предложила и в срок до един месец администрацията на кмета да представи план-график за плавно преминаване на всички столични райони към обслужване от общинската фирма.

"Това е единствената гаранция, че няма да има натиск и рекет върху кмета и върху гражданите", посочи Ваня Григорова.

По думите ѝ обаче предложенията ѝ не са били подкрепени в трите общински комисии, заседавали по-рано през деня. „Надявам се на предстоящата сесия колегите да проявят разум и да подкрепят кмета Терзиев в борбата му срещу мафията“, заяви Григорова.