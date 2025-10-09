НАТО отвръща на дроновете: Строгосекретен американски самолет лети над Русия

Самолет на американските военновъздушни сили, предназначен за събиране на разузнавателна информация за вражески радарни системи, е забелязан да прави кръгове над Русия, след като напрежението в отношенията с Москва нарасна. Данните от проследяването на полета показват, че RC-135U „Combat Sent“ излита от Англия рано във вторник, прелита над балтийските държави и прави кръг около Калининград, руския ексклав между Полша и Литва, преди да се върне в Обединеното кралство, пише Daily Mail.

Американският самолет излетя от Милденхол, станция на Кралските военновъздушни сили в Съфолк, в 2:32 ч. по Гринуич и кацна в 9:36 ч. по Гринуич.

Мисията бе осъществена ден след като германският канцлер Фридрих Мерц обвини Русия, че води „хибридна война“ срещу Германия.

Мерц обвини президента Владимир Путин за навлизането на разузнавателни безпилотни самолети, което наруши работата на летището в Мюнхен и остави над 10 000 пътници блокирани.

Полетите бяха отменени по време на Деня на германското единство и в момент, когато Мюнхен се подготвяше за последния уикенд на Октоберфест, който привлича над шест милиона посетители годишно.

"Той води информационна война срещу нас. Той води военна война срещу Украйна и тази война е насочена срещу всички нас", заяви Мерц пред телевизионния канал НТВ в понеделник.

Нахлуването е последното от поредицата предполагаеми прелитания на дронове във въздушното пространство на ЕС и НАТО.

„Откривайки и идентифицирайки чужди военни наземни, военноморски и въздушни радарни сигнали, Combat Sent събира и детайлно изследва всяка система, предоставяйки стратегически анализ за бойците”, според военното ведомство, пише Труд.

Всички самолети RC-135U Combat Sent са оборудвани с възможност за презареждане с гориво във въздуха, което им осигурява на практика неограничен обсег. и носят усъвършенствани комуникационни и навигационни системи.

Самолетите се разпознават лесно по характерните антенни решетки на „брадичката“ и върховете на крилата, големите обтекатели на бузите и удължената опашка.

Екипажът обикновено включва двама пилоти, навигатор, двама инженери по въздушни системи, най-малко 10 офицери по електронна борба, известни като „Ravens“, и допълнителни технически специалисти.

Самолетът записва и анализира електронните излъчвания от чужди радарни и комуникационни системи, което позволява на анализаторите да идентифицират и картографират възможностите на противника и да разработват контрамерки.

Макар че причината за мисията във вторник е неизвестна, FlightRadar24 забеляза същия летателен апарат с повиквателна JAKE37, който излетя от същото летище в Англия и кръжеше над Калининград на 2 октомври - същия ден, в който дронове се появиха в Германия.

Летището в Мюнхен, едно от най-големите в Германия, беше принудено да отмени полетите късно в четвъртък и петък, преди да отвори отново от 7:00 ч. местно време в събота миналата седмица.

Прекъсването на полетите, при което 46 отпътувания от летището бяха отменени или забавени, се случи в петък, когато страната честваше Деня на германското единство, който е национален празник.

Мюнхен се подготвяше и за последния уикенд на Октоберфест, който според официалния уебсайт привлича повече от шест милиона души годишно в града.

Нахлуването е последното от поредицата подозрителни прелитания на дронове във въздушното пространство на Европейския съюз и страните членки на НАТО.

Наскоро летища в Дания, Норвегия и Полша преустановиха полети заради неидентифицирани дронове, а Румъния и Естония посочиха с пръст Русия.