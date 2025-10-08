НС прие промени в Закона за отбраната, "Възраждане" се зачуди дали не се готвим за война

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Текстовете бяха внесени от Министерския съвет. Промените минаха със 125 гласа "за", 40 "против" и 8 "въздържал се".

В текстовете се урежда дейността на Върховното главно командване и използването на система за защита от дронове. Предвижда се Министерството на отбраната да разработи оперативни процедури за неговото функциониране. Те ще бъдат утвърждавани с указ на президента.

От "Възраждане" видяха в това опит за ограничаване на правомощията на държавния глава и въвличане на страната във военен конфликт от съюзните ни от ЕС и НАТО.

"Очевидно нашето държавно ръководство се готви за война и поради тази причина не иска някой да пречи. Тъй като те са във война с президента, на практика обезсмислят неговата роля и неговата функция като главнокомандващ. Реално те го превръщат в един гумен печат. За всичко това трябва да бъдем много внимателни, защото наистина безотговорното поведение накрая ще струва страшно много и ще струва човешки животи", коментира лидерът на партията Костадин Костадинов.

Промените нямат връзка с членството в НАТО

Министърът на отбраната Атанас Запрянов определи тези твърдения като "внушения":

"Никакви правомощия на никого не се отнемат с промените в Закона и никакви правомощия на никого извън България не се предоставят. Върховното главно командване е национално командване и няма нищо общо с членството ни в НАТО. То се създава с указ на президента във военно време. Когато това стане, не тогава да мислим за оперативните процедури и как то ще работи, а ние ще ги създадем в мирно време", заяви Запрянов, цитиран от националното радио.

Към структурите на въоръжените сили в ситуация на военно положение ще се включва и Държавна агенция "Технически операции".

Въвежда се и давностен срок до 3 години за използване на платените отпуски на военнослужещите.

До 3 години по решение на министъра на отбраната може да се удължава оставането на служба след пенсиониране.

Създава се категория "колежани" за български граждани, придобиващи професионална квалификация в направление "Военно дело и отбрана".

Учебните планове ще се подготвят от министъра на отбраната и ще се утвърждават от министъра на образованието. Облекчават се изискванията за постъпване на военна служба.