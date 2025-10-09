МВнР приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас

Министерството на външните работи заяви, че България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона.

"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение”, се казва още в съобщението на МВнР.

От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух”, казват от ведомството.

Външното ни министерство добави, че страната ни остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

"Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на "Хамас”, се казва още в съобщението.