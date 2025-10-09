IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

МВнР приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас

Оценяваме активното участие и лидерството на Тръмп, добави ведомството

09.10.2025 | 19:45 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи заяви, че България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. 

"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение”, се казва още в съобщението на МВнР.

От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух”, казват от ведомството. 

Свързани статии

Външното ни министерство добави, че страната ни остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

"Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на "Хамас”, се казва още в съобщението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР примирие Газа преговори Израел Хамас Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem