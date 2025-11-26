Водещи експерти представиха актуални данни и приоритети за игралната индустрия на BEGE 2025

Игралната индустрия преминава през изключително динамичен период – регулаторните промени, технологиите, новите модели на потребление и по-строгите изисквания към реклама и плащания пренареждат пазара в реално време. Българският сектор остава нетен приносител към бюджета, но е важно решенията, които се вземат, да създават предвидима среда и конкурентоспособни легални платформи, за да се намали риска от разрастване на нелегалния хазарт. Това заяви Ангел Ирибозов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) по време на пресконференцията по повод откриването на 16-ото издание на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE) днес, 26-и ноември, в Интер Експо Център.

Темата за данъчните постъпления от игралната индустрия и риска от разрастване на нелегалния пазар бе засегната с особен акцент в изказването на Ангел Ирибозов на фона на напрегнатия ден в парламента. Бюджетната комисия обсъжда днес Бюджет 2026, включително новата данъчна рамка за сектора и идеята Държавният тотализатор да бъде отдаден на концесия при по-благоприятни условия.

В този контекст на пресконференция в рамките на BEGE 2025 бяха представени ключови данни за състоянието на пазара у нас и приоритетите за 2026 г. Форумът събира тази година над 6000 професионалисти от повече от 60 държави, като поставя фокус върху устойчивото развитие, технологичните иновации и партньорството с регулатора.

„Игралната индустрия у нас оказва значително въздействие върху икономиката, спомага за напредъка на различни икономически сектори. Приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2024 г. са в размер на 503 млн. лв млн. лв. и близо 388 млн. лв. за периода 1 януари – 30 септември 2025 г. Онлайн сегментът продължава да се разширява, като към момента оперират 26 организатора с общо 53 действащи лиценза и се отчита стабилен ръст на държавните такси по закона. Паралелно с това наземната мрежа бележи постепенен спад на броя обекти и устройства, съпътстван от повишена ефективност и ускорена дигитализация“, обобщи общата картина Ирибозов, като се позова на актуални данни за индустрията, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП).

Важността на диалога между регулатора и индустрията особено на фона на риска от разрастване на черния пазар бе подчертана от Йорг Хофман, старши партньор в Melchers Law Firm (Германия) и един от водещите европейски специалисти по игрално законодателство, който бе сред международните експерти, които взеха участие в пресконференцията.

„От правна гледна точка, блокирането на уебсайтове и ограниченията върху плащанията са се доказали като ефективни мерки за борба с незаконните платформи. Когато платформи и държавни регулатори работят заедно, те значително затрудняват достъпа до нелегалните сайтове и блокират финансовите потоци, което прави борбата с незаконния хазарт много по-успешна“, уточни Хофман.

Част от голямата дискусия бе и темата за отговорната игра. „ Програмите за самоизключване и ограниченията на депозитите са някои от най-ефективните инструменти за отговорна игра. Те не само помагат за защита на рисковите играчи, но и правят нелегалния пазар по-малко привлекателен, като предлагат по-безопасни опции чрез лицензирани оператори“, обяви Питер Ремерс, генерален секретар на Европейската асоциация за изучаване на хазарта (EASG) и световно признат авторитет в областта на отговорната игра.

„Трудно е да намерим правилния баланс между спазването на строгите изисквания за борба с прането на пари и това да не ограничаваме прекалено пазарите. Регулаторите и операторите трябва да намерят начин да въведат ефективни мерки, които да не водят до това играчите да се прехвърлят към нелицензирани оператори, но същевременно да спазват законите“, заяви Даниел Гамбин, съосновател и главен изпълнителен директор на Letzz – компания, която въвежда нов стандарт в мерките срещу изпирането на пари и нормативното съответствие в онлайн игралната индустрия.

„Устойчивото взаимодействие между държавата и бизнеса е изключително важно, когато говорим за технологичен сектор и за сектора на развлекателната и гейминг индустрия“, потвърди от своя страна Александър Попов, директорът на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ към НАП при откриването на изложението BEGE.

Роси МакКий, съосновател на „Телематик Интерактив България“ АД, почетен председател на АИИБ и основател, Фондация „Отговорна игра“, даде изключително вдъхновяващо начало на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS). Тя представи уникална и различна презентация, в чиято основа бе рискът, който крие прекаленото притискане на легалните оператори за разрастването на сивия сектор.

Изложението BEGE 2025 представя нови продуктови линии, платформи и решения за регулирани пазари, като същевременно отваря пространство за срещи между оператори, доставчици, банки, инвестиционни фондове и технологични компании. Слоганът на BEGE тази година е Proximity to Potential, който отразява визията, че всяка връзка и всяко сътрудничество са важни части от по-голям пъзел, които стимулират иновациите и успеха в индустрията.