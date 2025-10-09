IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Напукана язовирна стена евакуира жителите на русенско село

Месните са в страх и молитва, задействаха BG-Alert

09.10.2025 | 18:57 ч. 6

Опасност от скъсване на язовирната стена в русенското село Николово - жителите живеят в страх. Напуканата язовирна стена след проливните дъждове наложи евакуация.

Кметът на дунавския град задейства системата BG ALERT за жителите на село Николово, чиито къщи са в близост. За учениците от населеното място утре ще бъде неучебен ден. Някои посрещнаха предупреждението за евакуация на къщите край язовира с молитви.

"Първо се молим да не стане най-лошото – да се източи водата, да се намали налягането в язовира… При евакуация какво – документите, лекарствата и тръгваш", каза кметът на Николово - Здравко Плачков пред Bulgaria ON AIR.

Други обаче решиха да останат по домовете си.

"Като гледаме, няма да се евакуираме, не е толкова страшно… Надявам се, че са пуснали шахтата да източват. Просто то ще стане с дни, количеството е голямо – 8 метра в тази част", заяви жител на селото.
Кметът на Русе - Пенчо Милков обяви частично бедствено положение. Незабавно е започнало източване на язовира.

"Теч през стената няма към момента. Има свличане на земни маси в посока Николово. Свличането е в големи обеми и се притесняват специалистите по отношение на натиска, защото в язовира има 1,1 млн. куб. метра вода", поясни Милков.

Стената на язовира най-вероятно е започнала да се пропуква през нощните часове под напора на продължителния проливен дъжд.

"Нямаше такова пропадане. Днес сутринта ми се обадиха жители от село Николово, които живеят непосредствено долу под дигата, че има свличане на земна маса", каза още Ванев.

Общината има готовност при необходимост да евакуира и съседните населени места Мартен и Сандрово, откъдето също минава реката.

Гледайте целия репортаж на Bulgaria ON AIR.

