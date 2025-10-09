IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ред в хаоса: Кой как тълкува българските закони и правила?

Дебат в “Директно” с доц. Тони Димов и журналистът Самуил Димитров

09.10.2025 | 20:18 ч. 1

В всяка държава има закони, институции и правила. Но има и нещо по-силно от всичко това – българският хаос.

Три върховни институции, които не могат да се разберат кой всъщност държи властта в съдебната власт. И кадрови орган над тях, който е разделен на две. Ако за Върховния касационен съд казус няма и тълкуването е, че Борислав Сарафов не може да е главен прокурор, то за самата прокуратура казус няма. Казус няма и за прокурорската колегия на ВСС.

Но хаосът не свършва с това. Идентичен е случаят с председателя на ВАС, който е в същото положение. Така се ражда парадоксът - две върховни юрисдикции, един и същи казус и два напълно различни отговора.

И логичният въпрос – кой как тълкува закона?

Дебат по темата в студиото на "Директно" с доц. Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството и Самуил Димитров, журналист от Mediapool.

