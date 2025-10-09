Христов: Терзиев закъсня с обществената поръчка за чистотата

Председателят на СДС Румен Христов коментира предложението, което направи преди дни, а именно - след приключване на президентския мандат да има “период на охлаждане” и президентът да не се занимава с политика година и половина до две. По думите на депутата това е една споделена идея за това какво се случва в демократичния свят.

"Това е така наречената добра практика, която е характерна за всички европейски държави, Великобритания, Канада, Америка. Аз просто като един гражданин на България споделих нещо, което виждам, че се случва в другите държави - така наречената възможност за предотвратяване на конфликт на интереси, известна като cooling off period. Разбрах, че не е прието - не сме дозрели до този период от живота, в който можем да копираме тази добра практика", коментира Христов в предаването "Денят ON AIR".

Срещата между Борисов и Тръмп-младши

Председателят на СДС коментира и срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, като я определи като нормална и в интерес на България. По думите му това са конфиденциални разговори. “Става дума за отношения между лидера на най-голямата политическа формация в България, който е бил близо 15 години министър-председател, и сина на един от най-силните хора в света - Доналд Тръмп. Убеден съм, че господин Борисов е говорил и действал в полза на България. В това няма нищо лошо”.

Кризата с боклука в София и "битката с мафията"

По темата за кризата с боклука в София Христов заяви, че кметът Васил Терзиев е закъснял с обществената поръчка за чистотата, което е довело до сегашната ситуация.

"Господин Борисов, като бивш кмет, много добре знае какво е това - да се затвори сметище и да се развозва боклук из цялата страна. Той го е преживял и затова застана на страната на софиянци. Учудвам се, че господин Терзиев толкова лесно се отказва от тази помощ. Днес, благодарение на гласовете на ГЕРБ-СДС в местния парламент, беше одобрен заем от 9 милиона за закупуване на техника за извозване на боклука. Но големият въпрос е какво става с останалите райони, чиито договори изтичат след два месеца", попита Христов пред Bulgaria ON AIR.

Според него, отлагането на процедурите може да струва скъпо на софиянци, които в крайна сметка ще платят за неустойките и последствията.

Гледайте видеото с целия разговор.