БСП-ОЛ обвини кмета Терзиев за кризата с боклука

Депутатът от “БСП-Обединена левица” Биляна Иванова заяви, че още през 2019 година групата на БСП в СОС е била първата, която е предложила общинско предприятие да поеме сметосъбирането и извозването на столицата.

По закон, лицето, което е отговорно за обществената хигиена, е кметът на общината, подчерта Иванова в предаването “Денят ON AIR”.

"Кметът е лицето, което трябва да проведе цялата дейност и да прецени как да го направи. Видяхме през последните няколко дни как народни представители от същата политическа сила събират торби с боклук, за да го носят в друг район, в който нямало проблем със сметоизвозването. Пропуска се моментът, че там, където има сметоизвозване, са същите фирми, които уж управляващите града и общината се борят. А там се плаща на тон", коментира Иванова пред Bulgaria ON AIR.

Кой е виновен за наводнението по морето

Депутатът от БСП-Ол заяви, че министрите се опитват да намерят решение на този въпрос. “Г-н Зафиров оглавява Борда по водите. Ситуацията е такава, защото някой не си е свършвал работата в продължение на много години. Строителството на Елените е извършено в периода 1997-2008 г. През 2015 г. са правени проверки. Интересен факт е, че до 2011 г. Басейновите дирекции не са имали компетентността по закон да се произнасят във връзка с това дали строителството е законосъобразно, когато се извършва по речните корита", съобщи Иванова.

По думите ѝ тогава не е имало контрол от страна на държавата и местната власт.

"В последните два дни прокуратурата иззе всички документи, съотносими към въпроса. Очакваме да се произнесе в рамките на срока и да има наказани. Това не е станало без знанието и противопоставянето на едно или няколко лица назад във времето", смята тя.

Членовете на енергийната и икономическата комисията в парламента приеха на първо четене "Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на МС.

"Предвид турбулентната ситуация не само на Балканския полуостров, но и в целия свят - е разумно държавата да бъде по-внимателна. Видяхме на заигравката на ПП-ДБ, когато бяха в управлението, по времето на Асен Василев, когато плащахме с около лев по-скъп бензин, дизел, което рефлектира върху поскъпването на хляба, млякото, месото. В този смисъл, намирам за разумно държавата да направи по-сериозна проверка на такъв важен обект, какъвто е "Лукойл", категорична е Иванова.

Гледайте видеото с целия разговор.