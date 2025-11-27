IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чужденец нападна полицай, удари го с юмрук в лицето

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 25-годишния естонец

27.11.2025 | 14:00 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, причинил телесна повреда на полицейски служител.

На 26 ноември около 05,20 часа на бул. „Черни връх“ в София обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред, вследствие на което му е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие нападателят е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

