Караджов посрещна три нови локомотива, влизат в експлоатация веднага и поемат дежурството

„Новите локомотиви влизат в експлоатация веднага и поемат дежурството. Два от локомотивите тръгват с посока Бургас, единият с посока Русе. Това е хубав, щастлив момент за модернизацията на българската железница, защото още три чисто нови локомотива тип „Siemens Smartron" пристигнаха в срок по договор за общо 10 такива локомотива. До Коледа очакваме още един, с което сме в състояние да покрием 100% от всички бързи влакове в България."

Това заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на първи перон на Централна жп гара София, предаде БГНЕС.

„Мечта на българските железници е да пътуваме с нови локомотиви, които не се палят, не се повреждат, не изпушват трансформаторите им, съответно по-малко закъснения, много по-енергоспестяващи са, когато се движат по инерция, връщат електричество в мрежата. Съвсем съвременен, съвсем зелен железопътен транспорт", каза Караджов.

Министърът на транспорта посочи, че локомотивите са именувани на български революционери. „Смятаме, че по този начин пазим паметта за същите тези наши възрожденци, които са кръстосвали България, и ще продължат да я кръстосват. Името на единия локомотив е Захари Стоянов, на другия Георги Икономов, а на третия Борис Колчев."

На всеки един от локомотивите има QR код, който ще води към страницата на БДЖ, откъдето може да се научи много за нашите възрожденци.

„Към днешна дата около 40 вагона сме в недостиг, а до края на годината ще станат 70. Вземаме мерки, търсим вариант, с който да закупим или да наемем вагони, така че след първи януари, ако бюджетът позволява, да закупим такива вагони или да ги наемем и да имаме дори десетина в резерва, тъй като непрекъснато вагони отиват в ремонт. Това е абсолютно задължително с цел безопасността на пътуващите. И като казвам за безопасността – тези нови локомотиви вече са с опция, и ние ще я активираме, за инсталиране на най-модерната система за безопасност на движението, с което се надявам, че ще елиминираме случаите на инциденти", коментира Караджов.

"Липсват ни и влакове за дълги разстояния, комфортни, около 15 цели влакови композиции. Търсим възможност, подобна поръчка е подготвена и стои, и чака на бюрото, но ако успеем да подготвим кандидатстване в климатичния фонд за преодоляване на бедността в определени региони, там можем да ги закупим, защото пари за такива скъпи нови влакове нямаме. Провеждането на процедура ще отнеме година и поне 3 години за тяхното производство. А ние имаме нужда от тях в момента", допълни министърът.

Новият подвижен състав е закупен в рамките на договор за доставка на 10 локомотива на стойност малко над 91 млн. лева.

„Заедно с тези 3 стават 9 доставени, които вече пътуват. Преди това имаме по-ранна доставка от същия тип локомотиви, като общата бройка ще стане 25 с предишните и тези локомотиви. С тези 3 стават 24, чакаме един до Коледа – стават 25, и покриваме 100% всички бързи влакове, и дори остават за пътнически влакове, които ползват вагони. Общо 7% от пътническите ще бъдат теглени от подобен тип локомотиви", завърши министърът на транспорта Караджов.