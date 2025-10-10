Дойде "Дарт Вейдър", първият чисто нов влак в България от 20 години ВИДЕО

След повече от 20 г. в България пристигна първият чисто нов влак. Четири месеца след подписването на договора за 35 мотриси френската компания “Алстом” е доставила композицията. А в социалните мрежи, където се появиха снимки, се коментира черният му цвят, наричаха го Дарт Вейдър.

Мотрисата все още не е българска собственост, тъй като не е лицензирана. В момента са правят тестове. От министерството на транспорта уточниха, че се правят изпитания при различни условия по железния път. Движи се по нови релси за високи скорости, както и по стари релси с ниска скорост.

Тя не е в завършен вид, вагоните не са оборудвани със седалки, но във вътрешността се поставя допълнителен товар, за да е ясно какво е поведението при движение по железния път при различно натоварване.

Договорът между министерството на транспорта и френската компания беше подписан на 25 април тази година след одобрение от правителството. Стойността му е за над 1 млрд. лв. 12 от влаковете ще бъдат финансирани от плана за възстановяване с 363 млн. лева, а 23 влака за 696 млн. лева ще бъдат включени в Социалния план за климата на България.

“Алстом” съобщи, че стойността на влаковете е 452 милиона евро, а 268 млн. са за поддръжката им за срок от 15 години. В тази дейност ще си партнира на местно ниво с RVP Invest. Срокът за изработването на 35-те мотриси е август 2026 г.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов каза, че това е единствената компания, която се е наела да ги произведе за 28 месеца. /24 часа