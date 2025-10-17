Избраха най-добрите хижи на годината

Хижари, планинари, доброволци, партньори и медии се събраха за третото издание на „Хижа на годината“ – кампанията, която превръща грижата за хижите и заслоните в обща кауза.
Водещите Митко Павлов и Радина Думанян напомниха на присъстващите, че това не е просто конкурс, а платформа за споделяне, търсене на решения, подобряване на условията за туризъм, повишаване на културата в планината и доброволчество.
„Нашата мисия е чрез кампанията да показваме добрите примери, да говорим за трудностите, да търсим решения за справяне с тях, да създадем общност, която да се грижи колективно за богатствата на нашите планини“, Полина Димитрова, организатор на кампанията.
Гласовете на планинарите в България определиха и победителите.
● Хижар за пример
Победител: Димитър Вълчев, хижар на хижа „Белмекен“.
● Хижа/заслон с най-природосъобразни практики
Победител: хижа „Септември“ – Витоша, II място: х. „Ехо“ • III място: х. „Балканити“
● Хижа/заслон с най-добра кухня
Победител: хижа „Малка Бузлуджа (стара)“ – Стара планина, II място: х. „Камен дел“ • III място: х. „Мургаш“
● Най-чиста и спретната хижа/заслон (Karcher)
Победител: хижа „Фенера“ – Средна гора, II място: х. „Камен дел“ • III място: х. Балканити“
● Най-добър заслон (нестопанисван на място)
Победител: заслон „Страшно езеро“, II място: зсл. „Кончето“ • III място: зсл. „Велийца“
● Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил
Победител: хижа „Малка Юрта“ – Рила, II място: х. „Малка Бузлуджа – стара“ • III място: х. „Партизанска песен“
● Най-добра хижа/заслон, обслужвана с високопроходим автомобил/лифт
Победител: хижа „Мальовица“ – Рила, II място: зсл. „Спано поле“ • III място: х. „Руй“
● Най-добра хижа/заслон, обслужвана без МПС
Победител: хижа „Иван Вазов“ – Рила, II място: зсл. „Тевно езеро“ • III място: х. „Белмекен“
Победители в грантови програми:
● „Цветни хижи и заслони“: 11 одобрени обекта, които получават бои, лакове и мазилки, за да подобрят хижите - Кикиш, Пробойница, Чумерна, Грънчар, Синаница, Ехо, зсл. Тевно езеро, Балканити, Планинарска песен, Вихрен, Скакавица
● Подновяване на маркировки и облагородяване на зоната около хижата - Победител: х. Изгрев
● „Уютна хижа“ - Победител: х. Васил Левски
● „Енергиен запас за хижите“- Победител: заслон Тевно езеро
● „Велохижите“ - Победители: х, Беласица, х. Карандила, х. Руй, х. Мазалат, х. Фенера
За периода между миналогодишната церемония и тази година в рамките на кампанията “Хижа на годината” бяха отчетни и всички подобрения изпълнени при хижите победители от 2024 година:
- Големият победител от миналата година х. „Македония“ инвестира в закупуване на технологии за осигуряване на енергийна независимост на хижата (батерии 15 kW, бензинов генератор, водно електрическа турбина, ретранслатор), подобри изолацията на сградата с нова висококачествена дограма, обособи кът за изнесен офис и стартира нов сайт с нова визуална идентиченост;
- Заслон „Страшното езеро“ вече е електрифициран;
- Тридесет обекта в планината се сдобиха с аптечки по единен стандарт, за повишаване на безопасността по планинските пътеки;
- Подобрена маркировка по ключови маршрути и изграден кът за отдих пред х. Гранчар
- х. „Христо Смирненски“ получи зарядна станция за електромобили - стъпка към намаляване на локалното авто-замърсяване в планините.
- Подобряване на условията за настаняване в х. Белмекен.