Избраха най-добрите хижи на годината

17.10.2025 | 13:22 ч. 1
Снимка: Хижа на годината

Хижари, планинари, доброволци, партньори и медии се събраха за третото издание на „Хижа на годината“ – кампанията, която превръща грижата за хижите и заслоните в обща кауза. 

Водещите Митко Павлов и Радина Думанян напомниха на присъстващите, че това не е просто конкурс, а платформа за споделяне, търсене на решения, подобряване на условията за туризъм, повишаване на културата в планината и доброволчество.

„Нашата мисия е чрез кампанията да показваме добрите примери, да говорим за трудностите, да търсим решения за справяне с тях, да създадем общност, която да се грижи колективно за богатствата на нашите планини“, Полина Димитрова, организатор на кампанията.

Гласовете на планинарите в България определиха и победителите.

●     Хижар за пример

Победител: Димитър Вълчев, хижар на хижа „Белмекен“. 

●     Хижа/заслон с най-природосъобразни практики

Победител: хижа „Септември“ – Витоша, II място: х. „Ехо“ • III място: х. „Балканити“ 

●     Хижа/заслон с най-добра кухня 

Победител: хижа „Малка Бузлуджа (стара)“ – Стара планина, II място: х. „Камен дел“ • III място: х. „Мургаш“ 

●     Най-чиста и спретната хижа/заслон (Karcher) 

Победител: хижа „Фенера“ – Средна гора, II място: х. „Камен дел“ • III място: х. Балканити“ 

●     Най-добър заслон (нестопанисван на място) 

Победител: заслон „Страшно езеро“, II място: зсл. „Кончето“ • III място: зсл. „Велийца“ 

●     Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил

Победител: хижа „Малка Юрта“ – Рила, II място: х. „Малка Бузлуджа – стара“ • III място: х. „Партизанска песен“ 

●     Най-добра хижа/заслон, обслужвана с високопроходим автомобил/лифт 

Победител: хижа „Мальовица“ – Рила, II място: зсл. „Спано поле“ • III място: х. „Руй“ 

●     Най-добра хижа/заслон, обслужвана без МПС 

Победител: хижа „Иван Вазов“ – Рила, II място: зсл. „Тевно езеро“ • III място: х. „Белмекен“ 

Победители в грантови програми:

●     „Цветни хижи и заслони“: 11 одобрени обекта, които получават бои, лакове и мазилки, за да подобрят хижите  - Кикиш, Пробойница, Чумерна, Грънчар, Синаница, Ехо, зсл. Тевно езеро, Балканити, Планинарска песен, Вихрен, Скакавица

●     Подновяване на маркировки и облагородяване на зоната около хижата - Победител: х. Изгрев

●     „Уютна хижа“ - Победител: х. Васил Левски

●     „Енергиен запас за хижите“- Победител: заслон Тевно езеро

●     „Велохижите“ - Победители: х, Беласица, х. Карандила, х. Руй, х. Мазалат, х. Фенера

За периода между миналогодишната церемония и тази година в рамките на кампанията “Хижа на годината” бяха отчетни и всички подобрения изпълнени при хижите победители от 2024 година:

- Големият победител от миналата  година х. „Македония“ инвестира в закупуване на технологии за осигуряване на енергийна независимост на хижата (батерии 15 kW, бензинов генератор, водно електрическа турбина, ретранслатор), подобри изолацията на сградата с нова висококачествена дограма, обособи кът за изнесен офис и стартира нов сайт с нова визуална идентиченост;  
- Заслон „Страшното езеро“ вече е електрифициран;  
- Тридесет обекта в планината се сдобиха с аптечки по единен стандарт, за повишаване на безопасността по планинските пътеки;  
- Подобрена маркировка по ключови маршрути и изграден кът за отдих пред х. Гранчар 
- х. „Христо Смирненски“ получи зарядна станция за електромобили - стъпка към намаляване на локалното авто-замърсяване в планините. 
- Подобряване на условията за настаняване в х. Белмекен.

хижа на годината
