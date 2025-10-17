Главният архитект на София и водещи урбанисти коментират бъдещето на столицата на Real Estate Business Forum

Водещи архитекти, анализатори и експерти от имотния и финансовия сектор ще се срещнат на 21 октомври в Интер Експо Център, за да очертаят основните тенденции, които ще определят бъдещето на недвижимите имоти у нас. Форумът, организиран от Imoti.net, ще постави акцент върху визията за София, ефектите от еврозоната и новите технологии в брокерската дейност.
Събитието ще бъде открито в 14:00 часа, а програмата започва с ексклузивен разговор с арх. Богдана Панайотова, главен архитект на Столична община, и Десислава Попова – главен редактор на Investor.bg. Двете ще говорят за „София днес и утре“ – за предизвикателствата пред градската среда, приоритетите на общината и устойчивото развитие на столицата.
След това събитието на Imoti.net ще насочи вниманието към панела „Визия за София“, в който ще участват арх. Христо Станкушев от „Екипът на София” и арх. Жоржета Рафаилова от „Софияплан“. Под модерацията на Десислава Попова, експертите ще коментират новите проекти, транспортните връзки и пространственото развитие на града.
Бизнес форумът ще обсъди и една от най-актуалните теми в икономическия дневен ред – „България и еврозоната: очаквания и реалности“. Снежана Стойчева, управител на Imoti.net, ще модерира панела. Той ще включва ексклузивно интервю с Марко Варга от Хърватия за ефекта от влизането на страната му в еврозоната, както и представяне на данни от 2025 г. от д-р Свилен Колев от Националния статистически институт, показващи как българският имотен пазар реагира на процеса.
В следващата част експертите ще представят иновативни решения за брокери и агенции за недвижими имоти. Димитър Стоянов от Кредит Тръст ще говори за алтернативни модели за ипотечно финансиране, инж. Теодоси Бялков от Estate+ ще представи технологични инструменти за професионалисти, а Милена Витанова и Петър Илиев от Creditland ще коментират как приемането на еврото ще се отрази на ипотечните кредити.
Форумът ще завърши с дискусия за промените в потребителските нагласи. Под модерацията на Венцислав Златков ще участват Полина Стойкова от Bulgarian Properties, Лилия Филипова от Май Пропъртис БГ и Ана Медарова от АНИ-БО Недвижими имоти, които ще споделят своите наблюдения върху търсенето на имоти, поведението на купувачите и динамиката на пазара през последната година.
Още информация за Real Estate Business Forum на 21 октовмри и какво да очаквате ще откриете на Investor Media PRO.
Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, SeeNews, Градът Медия Груп, Stolica.bg, Dir.bg, Списание Daibau, stroitelbg.bg.