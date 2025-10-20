Bloomberg TV Bulgaria отбелязва 10 години в ефир: Контекстът променя всичко

Bloomberg TV Bulgaria, първата бизнес телевизия в страната, отбелязва своята 10-а годишнина. От старта си през 2015 г. медията се утвърди като надежден източник на анализи, експертни мнения и задълбочени интервюта, които поставят в контекст най-значимите икономически и бизнес процеси у нас и по света.

Юбилейната кампания на медията преминава под мотото „Контекстът променя всичко“ – послание, което отразява мисията на Bloomberg TV Bulgaria да поставя всяка новина в нейната по-широка икономическа, пазарна и социална рамка.

„В епоха на информационен шум, именно контекстът е това, което отличава журналистиката от съдържанието в социалните мрежи. Днес можем уверено да кажем, че с Bloomberg TV Bulgaria сме изградили доверие сред бизнеса, институциите и професионалната общност, защото даваме именно този контекст”, споделя Николина Димитрова, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria.

През последното десетилетие чрез всекидневните и седмичните си предавания, новини, подкасти, специални проекти, конференции, дискусии и разнообразни предприемачески инициативи Bloomberg TV Bulgaria се утвърди като водещата медия за бизнеса. Телевизията продуцира и излъчи първото в България телевизионно стартъп състезание, което даде сцена на иновативни компании и визионери.

„Нашият екип доказа, че когато комбинираш глобална експертиза с локална перспектива, резултатът е медия, която задава стандарт за качествена бизнес журналистика”, споделя Георги Бисерински, изпълнителен директор на телевизията

10 години доверие, отговорност и партньорство с Bloomberg Television

Bloomberg TV Bulgaria е част от глобалната мрежа Bloomberg Television и е собственост на Investor Media Group. Стартира на 19 октомври 2015 г. като първата българска бизнес телевизия. Като част от стратегическото партньорство с Bloomberg L.P., Investor Media Group издава и месечното бизнес списание Bloomberg Businessweek Bg, по лиценз на световното издание Bloomberg Businessweek.

„Десет години по-късно вярваме в същото, в което вярвахме в първия ден – че качествената журналистика има значение, а истинската стойност идва от това да разбираш контекста. Да работиш със световно призната и утвърдена медийна компания като Bloomberg Television е не само огромна привилегия, но и отговорност. Гордеем се, че вече десет години сме надежден и ценен партньор на Bloomberg, а усилията и професионализмът на нашия екип се оценяват високо“, добавя Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group, част от която е Bloomberg TV Bulgaria.

„Когато стартирахме Bloomberg TV Bulgaria, нашата цел беше да помогнем на българите да взимат добре информирани финансови и инвестиционни решения. Десет години по-късно можем с гордост да кажем, че успяхме. Показахме колко динамични и важни са капиталовите пазари и помогнахме на българските инвеститори да диверсифицират и развиват своите портфейли.“ - Джеф Грийн, изпълнителен продуцент на Bloomberg TV Bulgaria и Bloomberg Television.