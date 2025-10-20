ДПС-НН: ПР-номера на Радев с колата на жена му създава напрежение

ПГ на “ДПС-Ново начало” изпратиха писмо до финансовия министър Теменужка Петкова във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана (НСО) президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация.

От ДПС-НН настояват за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал.

"До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана", се казва в съобщението на ДПС-НН.

От партията посочват, че президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, “защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време", подчертаха от парламентарната група в позиция, разпространена до медиите.

От ДПС-НН са категорични, че изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция - такива, каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.

"Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика”, се казва още в позицията на ДПС-НН.

“Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", пише още в позицията.

От ДПС-НН посочват, че въпреки факта, че мандатът на Румен Радев е към края си, институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава.