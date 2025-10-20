IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

ДПС-НН: ПР-номера на Радев с колата на жена му създава напрежение

От партията призоваха финансовото министерство да осигури ресурс за закупуване на коли

20.10.2025 | 14:33 ч. 54
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

ПГ на “ДПС-Ново начало” изпратиха писмо до финансовия министър Теменужка Петкова във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана (НСО) президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация.

От ДПС-НН настояват за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал.  

"До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана", се казва в съобщението на ДПС-НН.

От партията посочват, че президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, “защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време", подчертаха от парламентарната група в позиция, разпространена до медиите.

От ДПС-НН са категорични, че изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция - такива, каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация. 

Свързани статии

"Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика”, се казва още в позицията на ДПС-НН.

“Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", пише още в позицията.

От ДПС-НН посочват, че въпреки факта, че мандатът на Румен Радев е към края си, институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев НСО МВР личен автомобил администрация президентство ДПС-НН
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem