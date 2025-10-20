AI приложение разчита лабораторни изследвания, не замества лекаря

Мобилно приложение, което използва ИИ, за да анализира лабораторни резултати, е разработно от екип български предприемачи. Приложението предоставя и персонализирани насоки.

Как функционира приложението

В предаването “България сутрин” един от създателите на приложението Иван Иванов споделя е, че основната идея, е хората да са по-информирани за тяхното здравословно състояние. “Изследванията дават ориентир, но за хората сме направили нашето приложение, чрез което човек може да си качи резултатите от лаборатории, анализираме ги и ги показваме в удобен вид като графики", споделя Иванов.

Първоначалното анализиране е на самия документ - създадени са алгоритми, които извличат данните от документите.

Създателят на приложението е категоричен, че с това диагнози не се поставят, а се прави анализ и се дава информация.

“Обогатяваме информация. Факторите, които водят до висок холестерол, препоръчваме подходящи специалисти...", даде пример Иванов.

Създателите на приложението се фокусират върху индикаторите, които са извън нормите. "Не замества лекаря, донякъде улеснява работата му. Ще получава по-малко уточняващи въпроси", отбеляза Иванов пред Bulgaria ON AIR.

AI влиза на две места - при анализа на документите и при генерирането на персонализираните насоки.

"Винаги трябва критично мислене и човек да се консултира с лекар. Изкуственият интелект е млада технология и все още прави грешки. Човек трябва да мисли, когато чете нещо от AI", посочи още Иванов.

Една от идеите на приложението е всеки пациент да може да достъпва резултатите от изследванията си през годините. Предвиден е лесен начин за споделяне на информацията от пациентите към лекарите.

"Работим по въпроса да създадем портал за лекари към нашето приложение. Лекарят да може да влезе и да види цялата информация за пациента. Медицинските данни са изключително чувствителни. Информацията се съхранява само в ЕС, използваме облачни сървъри, които следват най-защитените възможни стандарти. Данни не излизат от ЕС", подчерта Иванов.

По думите му потенциалът на AI в здравеопазването е огромен.

Гледайте видеото с целия разговор.