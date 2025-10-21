Купувачи търсят апартаменти с площ около 100 кв. метра

Хората добре преценяват финансовите си възможности при взимане на кредит, а купувачите са повече от продавачите, твърдят експерти.

Желанията на купувачите на имоти се променят, казват брокери. Преди 10 години средната площ на купуваните апартаменти в София е 74 кв. м, докато сега е малко под 100 кв. м. Този процес е повлиян от последиците от пандемията и желанието на все по-голям брой хора да работят от дома си. Промененото търсене се отразява и на строителните предприемачи, които се преориентират в новата ситуация на пазара на имоти.

Има тенденция при търсенето на жилища купувачите да се насочват към нови квартали в столицата, които предстои да се развият. Ръстът на цените на имотите е най-голям в София, тъй като в столицата търсенето е най-голямо и най-много хора мигрират в нея. Въпреки това в другите големи областни градове на страната пазарът на имоти също е много активен и цените нарастват.

Част от продавачите все още задържат имотите си, казват брокери, цитирани от "Труд". От една страна това може да се дължи на предстоящото приемане на България в еврозоната и очакванията за ръст на цените, а от друга, защото все още не могат да реализират печалба от препродажбата, която очакват. В резултат предлагането на имоти е по-малко от търсенето. В София, Пловдив и Варна на всеки един продавач се падат по около 1,3-1,5 купувачи. Това води до покачване на цените.

Жилищата в страната стават по-достъпни за хората в резултат на нарастването на доходите. За последните 10 години цените на жилищата в София са се увеличили близо три пъти, малко по-малко е поскъпването в Пловдив и Варна. В същото време покачването на заплатите в страната е още по-голямо. Освен повишението на доходите, друг фактор, движещ цените на жилищата нагоре, е достъпното финансиране и ниските лихви по ипотечните заеми. Размерът на взиманите кредити за покупка на имоти нараства заедно с повишението на цените. Но българите добре преценяват финансите си възможности при взимането на кредити за покупка на къщи и апартаменти и съобразяват месечните вноски с размера на доходите си.

През следващите години жилищата ново строителство ще продължат да поскъпват, а една от причините за това е използването на по-иновативни материали, които отговарят на “зелените” стандарти и са енергийно по-ефективни. При избора на имот купувачите вече се интересуват от използваните от строителите материали и искат да ограничат разходите за отопление през зимата и за охлаждане през лятото.