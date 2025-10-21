Тревожно: Всеки пети шофьор на пътя е с проблемно зрение и не го осъзнава

Освен състоянието на колите, на пътя и начина на шофиране, физическото състояние на шофьора също е много важен фактор за избягване на пътни инциденти.

Над 90% от информацията, която шофьорът обработва, е визуална. Проучвания на Европейския съвет по оптометрия и оптика (ECOO) показват, че лошото зрение е допринасящ фактор за значителен брой пътнотранспортни произшествия.

Намалената зрителна острота пряко влияе върху времето за реакция. Например, шофьор с намалено зрение може да се нуждае от до 3 секунди повече, за да разчете пътен знак или да идентифицира опасност. При скорост от 90 км/ч, това означава изминаване на допълнителни 75 метра преди предприемане на действие – дистанция, която често може да е фатална.

Кампанията "Дай път на зрението", организирана от Националната асоциация на оптиките (НАО) в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, обхвана 602 шофьори от цялата страна през юни 2025 г.

Кампанията цели повишаване на обществената информираност относно критичната роля на доброто зрение за безопасността на пътя. Освен събирането на данни за състоянието на зрението на водачите, основен акцент е поставен и върху лична отговорност и осъзнаването на важността на зрението за безопасността на пътя.

Ключовата и най-притеснителна констатация от проучването е драстичното разминаване между субективната преценка на водачите и обективната реалност. Докато 52.5% от участниците заявяват, че не виждат достатъчно добре, обективният скрининг показва, че реалната нужда от корекция на зрението е при 71.8% от тях. Това означава че приблизително на всеки пети шофьор (19.3%) е на пътя с компрометирано зрение, без дори да го осъзнава, което го превръща в "скрита заплаха".

Едва 19.6% от участниците имат перфектна зрителна острота, а над 65% имат астигматизъм – състояние, което сериозно влошава качеството на зрението при нощно шофиране.

Проучването разкрива и друга тревожна тенденция - опитните водачи, с над 15 години стаж, често подценяват влошаването на зрението си с възрастта и не търсят навременна помощ.

”Проблемът не е само в това, че шофьорите не виждат добре, а че голяма част от тях не знаят, че не виждат добре.“, заявяват представители на НАО по време на представянето на кампанията "Дай път на зрението".