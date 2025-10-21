Прокурор Илиев, който беше пребит с чук, е с опасност за живота

Бившият зам.-градски прокурор, към настоящия момент прокурор в Градската прокуратура, Иво Илиев, който беше пребит снощи, е в стабилно състояние, но все още е с опасност за живота. Това заяви на брифинг главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

„Снощи около 19:30 ч. е постъпил сигнал за възникнал инцидент в кв. „Малинова долина“ и прието лице в лечебно заведение в тежко състояние“, обясни той.

„Той е бил пребит от неизвестно лице. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство. Работи се по всички версии“, обясни Рашков.

Нападението стана в гаража на Иво Илиев в понеделник вечерта, където мъж с чук го е причакал.

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО). Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурорът.

Нападението над прокурора е било с цел да бъде умъртвен, каза заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев. Той коментира посегателството над колегата си.

Прокурор Кънев каза, че Илиев се намира в изключително тежко състояние в болнично заведение.

„Нападнат е изключително подло и брутално човек, който е баща, син, съпруг. Нападението е било с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто“, каза още прокурор Кънев. Той изрази убеденост, че полицията и прокуратурата полагат усилия и работят максимално за това да установят механизма на деянието.

Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава, коментира още заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев.

По повод днешното разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес да е под охрана, а в болничното заведение, където е настанен потърпевшият, да бъде разкрит охранителен пост, Ангел Кънев бе категоричен, че това е адекватно решение.