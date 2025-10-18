IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”

Ако има президентска партия, то доста хора биха гласували за нея

18.10.2025 | 18:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”. Това каза за Нова телевизия бившият министър на екологията Емил Димитров-Ревизоро.

Делян Пеевски иска да се легитимира във властта и то официално заради „Магнитски”. Той обаче допусна, че ако има президентска партия, то доста хора биха гласували за нея. Мнението му е, че с говоренето срещу президента Румен Радев управляващите наливат вода в неговата мелница и му вдигат рейтинга.

Емил Димитров каза също, че ако Борисов беше станал премиер „нямаше да го има театрото” от тази седмица. Той е на мнение, че при нови избори „ДПС-Ново начало” ще са втора политическа сила и ГЕРБ биха били принудени да се съобразят с тях в много по-голяма степен и заключи, че избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат.

Свързани статии

За министерството на екологията бившият министър там, смята, че настоящият е „вкарал цялото „Позитано” вътре” и няма кадър на ГЕРБ дори и като наблюдател, което би трябвало да се промени следващата седмица. Искането на оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова нарече „пренареждане на домовата книга”.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Емил Димитров Ревизоро екология ДПС ГЕРБ Борисов Пеевски избори президент
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem