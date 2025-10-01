Прокуратурата за насилието над дете в градина в Каблешково: Няма сексуален тормоз

Готови са заключенията по съдебно-медицинската експертиза - към настоящия момент не са налице доказателства относно извършване на сексуално насилие по отношение на 4-годишното дете от Каблешково, както и извършване на блудствени действия с него. Това заяви пред журналисти в Бургас районният прокурор Мария Маркова.

Експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето.

„Вярно е, че има увреждания по пръстчетата, но както е посочено в съдебно-медицинското заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички. Посочено е, че това може да стане с притискането върху твърди предмети, но знаете, че малките деца в детските градини играят с дървени играчки. В никакъв случай не искам да неглижирам това заключение, ще продължава и разследване в тази насока - да се установи от кого са извършени, ако това е станало в детската градина“, заяви прокурорът.

Сигналът за случая е подаден от майката към полицията. „Веднага е бил задействан координационен механизъм“, разказа Маркова, цитирана от Дарик.

Детето към момента се намира в семейна среда и не посещава детска градина, а „учителката продължава да си е учителка“. „Семейната среда по социален доклад показва едно много добро семейство с много добри взаимоотношения и отглеждане на трите си деца“, каза тя.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова увери общността, че за делото за насилието в детска градина "Радост" в поморийския град Каблешково е проведена работна среща още през месец юли.

„Извършени са всички необходими процесуално-следствени действия - в това число и разпит на малолетното дете в синя стая, проведени са механизми със съответните институции, начертани са мерките“, допълни тя.