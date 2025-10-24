Снимката, която подлуди интернет: Това ли е детективът, разследващ кражбата в Лувъра?

Това беше, почти във всяко едно отношение, обикновена снимка, разпространена от Асошиейтед прес до медиите. Тя показваше трима полицаи, облегнати на сребърна кола, паркирана в двора на музея Лувър в Париж, само часове след кражбата на френските коронни бижута в неделя.

Скоро обаче вниманието беше насочено към елегантния мъж, стоящ отдясно.

Полицията, според описанието на Асошиейтед прес, е била там, за да блокира входа на музея. Но мъжът с жилетката, палтото и федората (филцова шапка с широка периферия) сякаш е наблюдавал района. Само това беше повече от достатъчно, за да предизвика лудост в интернет, съобщи New York Times.

I feel like there needs to be a book series featuring the French detective investigating the Louvre heist. #booktwt pic.twitter.com/9hPi3W2eT1 — Ailish Sinclair (@AilishSinclair) October 23, 2025

След публикуването на снимката, потребителите на социалните медии, които още от първите минути романтизират обира, сякаш е холивудски филм, развиха различни теории за самоличността на непознатия мъж. Мнозина твърдяха, че той е детективът, който е поел случая, черпейки вдъхновение от измислени герои като Шерлок Холмс и Еркюл Поаро.

„Детектив, носещ истинска федора, никога няма да успее да разгадае случая“, написа Мелиса Чен, технологичен директор от Лондон, в публикация в X, която е била видяна повече от пет милиона пъти. „За да решим това, ни е нужен небръснат, затлъстял детектив, който е готов да се разведе със съпругата си. Функционален алкохолик, когото останалата част от отдела мрази."

Други настояха Netflix да осигури правата върху историята на мъжа за бъдещ сериал. Някои предположиха, че това е французин, който случайно се е намирал на местопрестъплението по това време. Те всъщност бяха най-близо до истината.

„Твърде хубаво, за да е истина"

Много бързо разговорът се промени. Този елегантно облечен мъж, предположиха потребителите на социалните медии, не беше истински. Това беше изображение на френски детектив, създадено с изкуствен интелект.

Предположението, че е творение на изкуствен интелект, изглеждаше правдоподобно, защото имаше нещо в изображението, което „изглеждаше много погрешно“, каза пред „Ню Йорк Таймс“ Мат Гро, професор в Северозападния университет, чиито изследвания се фокусират върху изображения, създадени от изкуствен интелект.

Може би е така, защото мъжът е толкова невероятно добре облечен и толкова анахроничен в сравнение с всички останали около него. Шапката му е твърде наклонена. Кожата му изглежда безупречна. Изглежда „твърде добре“, за да е истина, каза Гро, добавяйки, че „ми напомня за стара черно-бяла холивудска филмова звезда“.

Фотографът, който е направил снимката, обаче потвърди, че мъжът всъщност е истински, че е минувач и че не е участвал в разследването.

Turns out the viral Louvre "detective" was just a rando walking around pic.twitter.com/4MC6rKlKaz — François Valentin (@Valen10Francois) October 23, 2025

„Не го познавам“, каза Тибо Камю, фотографът на AP, който направи снимката, в интервю в четвъртък, добавяйки: „Дори не знам дали е французин. Може би турист? Англичанин?“

Имаше обаче елементи извън безупречния стил на мъжа, които биха могли да заблудят хората да повярват, че изображението е създадено или променено от изкуствен интелект, каза Гро. Версията на изображението, която беше споделена, беше с особено ниска резолюция.

„Ако кадърът е с изключително висока резолюция, тогава е по-малко вероятно да е създадено от изкуствен интелект“, каза Гро. "Тъй като сме заобиколени от този вид изображения и инструменти за изкуствен интелект, потребителите сега се учат да бъдат скептични към всичко, което виждат."

За да се разбере дали изображение като това е автентично, е необходимо само изявление, например от АП, че познава фотографа, който го е направил, и че това е истинско изображение, каза Камий, който също беше изключително нетърпелив да изясни мрачния пейзаж.