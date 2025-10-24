IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митов убеден: България дава обща сигурност за Европейския съюз

Ползваме се с уважение сред европейските партньори, добави шефът на Гранична полиция

24.10.2025 | 11:07 ч. 7
БГНЕС

"По силата на Шенгенското споразумение стартира едно безпрецедентно в историята на европейския континент сътрудничество за опазване на външните граници и борба с тероризма. Днес може да се поздравим с това, че България е част от Шенген”, заяви вътрешният министър Даниел Митов, който откри конференцията "България в Шенген", организирана от МВР.

Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз, посветени на отбелязването на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение. 

По думите на вътрешния министър Шенген означава взаимно доверие и добави, че страната ни премина през множество проверки, не малка част от тях и по наша собствена инициатива. 

“Минахме през много предизвикателства, миграционни потоци, пандемия, вътрешнополитическата ситуация в конкретни държави. България от години полага сериозен грижи и контролира успешно миграционния натиск. През последните години България инвестира значителни средства в защитата на границите си. България дава и ще продължи да дава обща сигурност за Европейския съюз", заяви министърът на вътрешните работи.

Главен комисар Антон Златанов, шеф на Гранична полиция също отбеляза пълноправното членство на страната ни в Шенген - нещо, което трябваше отдавна да се случи. 

"Сега вече е факт и ние се ползваме с абсолютно уважение сред европейските партньори. В момента както уважението, така и доверието към нас са на много високо ниво. Ние сме една сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурна", заяви гл. комисар Златанов.

