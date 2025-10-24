IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жечо Станков: България е гарантирала горивата до края на годината

Повод за паника няма, добави правосъдният министър Георги Георгиев

24.10.2025 | 14:08 ч. 21

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

След свиканото извънредно заседание на Министерски съвет от премиера Росен Желязков заради наложените санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" , енергийният министър Жечо Станков заяви, че към момент правителството има ясен план за действие, който е  свързан с доставките на нефт и нефтопродукти. 

Министърът на енергетиката даде и брифинг по актуалната тема.

“Първата фаза от плана е свързана с проверка и мониторинг. Съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси, ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план”, каза Станков.

Той отбеляза, че важното е, че количествата горива, задоволяващи консумацията на българите, са осигурени от държавата до края на тази година. Той помоли политическите им опоненти да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото по думите му повод за паника няма.

По думите му, се гледа и към изграждането на общ европейски план за справянето със ситуацията. 

На свой ред, министърът на правосъдието - Георги Георгиев, припомни важността на рафинерията на “Лукойл” в Бургас като обект, важен за националната сигурност на България. “Именно заради това, МВР и службите за сигурност са предприели допълнителни мерки, включително осигуряване на капацитет и жива сила, както всякакви други мерки”, каза той. 

Според Георгиев, повод за паника - няма, но трябва да бъде направена актуализация на оценката на риска.

"България не е сама в тази ситуация и други европейски държави имат рафинерии, които попадат под санкциите. Заварените стари планове са неактуални, затова правителството разработва нов", добави Георгиев и каза, че България е във връзка с американските служби, които налагат санкциите.

