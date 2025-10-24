Песков: Русия анализира новите санкции и ще действа в свой интерес

Говорителят не Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси.

"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси. Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави говорителят, цитиран от “Ройтерс”.

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

Вчера говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна.

“Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени”, подчерта Захарова. / БТА