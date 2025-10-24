IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Песков: Русия анализира новите санкции и ще действа в свой интерес

Ние действаме в наша собствена полза, добави говорителят на Кремъл

24.10.2025 | 14:40 ч. 16
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Говорителят не Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси.

"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси. Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави говорителят, цитиран от “Ройтерс”.

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ. 

Свързани статии

Вчера говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна. 

“Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени”, подчерта Захарова. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

САЩ санкции Русия Кремъл Дмитрий Песков Роснефт Лукойл
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem