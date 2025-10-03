IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Очаква се водният режим в Плевен да е драстично намален следващата седмица

Причините са не само валежите, но и изпълнението на мерките по справяне с кризата

03.10.2025 | 14:29 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Очаква се в Плевен водният режим да бъде драстично намален през следващата седмица. Това стана ясно на редовното заседание на Кризисния щаб, свикано от Областния управител, съобщава БНР.

Причините са не само валежите, но и изпълнението на мерките по справяне с кризата, каза инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на "Български ВиК-Холдинг".

Свързани статии

Изчакваме т.н. "висока вълна" на валежите, за да направим изводи, каза инж. Лозко Лозев:

"В момента следим изкъсо да няма помътняване на водата в Ловеч и Плевен с мониторинг всяка минута. Към момента нямаме информация за замътване на нито един от водоизточниците на територията на област Ловеч и област Плевен от този водоизточник, който в момента така е под зоркото наблюдение на български ВиК холдинг, така че всъщност се очаква наистина стабилизация на водния поток в началото на следващата седмица.

Свързани статии

Мога да гарантирам на всички граждани, че всеки един литър с добри качества, който влезе на вход, ще бъде пуснат към тях за официално стабилизиране на часовете и на режима в началото на следващата седмица. Отбелязвам още веднъж, че не само заради валежите, много работа се свърши тук на терен и от общината, и от всички служби. Местните водоизточници почват да дават своя резултат. Оттам получаваме все повече и повече вода, която ще помогне за това режимът да бъде драстично намален, според мен, следващите седмици". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Плевен воден режим намален валежи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem