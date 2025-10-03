Очаква се водният режим в Плевен да е драстично намален следващата седмица

Очаква се в Плевен водният режим да бъде драстично намален през следващата седмица. Това стана ясно на редовното заседание на Кризисния щаб, свикано от Областния управител, съобщава БНР.

Причините са не само валежите, но и изпълнението на мерките по справяне с кризата, каза инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на "Български ВиК-Холдинг".

Изчакваме т.н. "висока вълна" на валежите, за да направим изводи, каза инж. Лозко Лозев:

"В момента следим изкъсо да няма помътняване на водата в Ловеч и Плевен с мониторинг всяка минута. Към момента нямаме информация за замътване на нито един от водоизточниците на територията на област Ловеч и област Плевен от този водоизточник, който в момента така е под зоркото наблюдение на български ВиК холдинг, така че всъщност се очаква наистина стабилизация на водния поток в началото на следващата седмица.

Мога да гарантирам на всички граждани, че всеки един литър с добри качества, който влезе на вход, ще бъде пуснат към тях за официално стабилизиране на часовете и на режима в началото на следващата седмица. Отбелязвам още веднъж, че не само заради валежите, много работа се свърши тук на терен и от общината, и от всички служби. Местните водоизточници почват да дават своя резултат. Оттам получаваме все повече и повече вода, която ще помогне за това режимът да бъде драстично намален, според мен, следващите седмици".