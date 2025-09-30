Иванов: Крайната цел е да остане само нощен режим на водата в Плевен

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви по време на брифинг, че липсата на комуникация на местната власт с хората от засегнатите от водната криза региони, е един от проблемите,

“Вчера с премиера Росен Желязков и вицепремиера Атанас Зафиров бяхме на място в Плевен да проведем разговори с институциите, с гражданите, беше обяснена посоката и действията”, каза министър Иванов и добави:

“За Плевен, Долна Митрополия и околни населени места водоснабдяването е възстановено сутрин от 6:00 ч. до 10:00 ч. и вечер от 18:00 ч. до 22:00 ч., всеки ден. На практика, времето за водоподаване се е увеличило с два часа дневно, което е резултат на усилията през изминалите седмици. Това е и стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен като темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да остане само нощен режим”.

“Очакванията за отстраняването на авариите и доставяне на нови количества вода са реални, затова и вчера казахме, че не трябва да има никакво отпускане”, допълни регионалният министър. По думите му екипите на холдинга за водоснабдяване и канализация (ВиК) са направили много, включват се и екипи от цялата страна.

“В експлоатация е пуснат и реконструираният Ясенски канал, в който се влива вода от река Дъбнишка бара и съответно оводнява рововете, които захранват водоизточниците на Плевен, като очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 л/с на фона на намаляващите количества вода, които постъпват по водопровода Черни Осъм”, каза още Иванов.

Според министъра трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва този водопровод, но това е въпрос на дискусия със засегнатите страни. Ако има желание, може да се пристъпи и към изграждане на язовир Черни Осъм, добави министърът. След увеличеното подхранване на шахтовите кладенци, във водопроводната система на Плевен влизат около 40 л/с, допълнително осигурени в резултат на усилията, добави той. По думите му обаче за трайно решаване на кризата трябва да бъде реализиран целият ресурс от мерки, който правителството предлага.

Регионалният министър още веднъж подчерта, че Велико Търново няма да остане без пода, а насаждането на страх определи като спекулации.