Инж. Шопов: София е единственият град, който няма план за развитие

Цените на имотите вървят нагоре, а предлагането остава ограничено заради тежки административни процедури и хаотичното развитие на градовете.

"В пазарна икономика единственият принцип, който определя цените на имотите, е търсене-предлагане. Когато търсенето е повече от предлагането, цените растат. Единият вариант е да се влияе на търсенето - то да намалее, така беше по времето на социализма”, обясни в предаването "България сутрин" инж. Георги Шопов.

Другият вариант, по думите му, е да се увеличи предлагането. "Въпросът е защо ние не правим нищо предлагането да се увеличи и цените да се нормализират", добави председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи в България.

По думите на Шопов тези, които печелят у нас, са фирмите с малки надценки и големи обороти.

"Малките спекулативни "удари" не водят до устойчиво развитие на бизнеса и за нас не е устойчиво. Много е важно, че ние имаме предложение как да се увеличи предлагането - ако се либерализира механизмът и административната тежест намалее, която в момента е чудовищна - 3 години трябват, за да изкараш едно разрешително. Дори хората, които си строят къщи, се борят години, за да си изкарат строително разрешение. Ако това се намали и повече капитал се насочи към жилищното строителство, тогава предлагането ще се увеличи и цените ще се нормализират", допълни инж. Шопов.

София няма план за развитие

Самият той призна, че се занимава със строителство както в Африка, така и в Сърбия, но вижда, че София е единственият град, който няма план за развитие.

"Да сте чули някой кмет да излезе и да каже: "Планът ни за развитие в София е в северната посока, където има много свободни терени"? Такова нещо няма, градът се развива хаотично. Това е така, защото общината е абдикирала 30 години от изграждането на инфраструктурата, а именно това е лостът и механизмът - тя да насочва развитието на града, както е по света. Ние от шест месеца официално и неофициално търсим среща с кмета на София Васил Терзиев, но такава не получаваме", подчерта Шопов.

Инженерът добави, че за пръв път се случва да няма връзка с администрацията. “В момента умишлено не се издават законни строителни разрешения в София, не се спазват сроковете в закона. Предполагам, че пиарите на общината са посъветвали ръководството, че по този начин ще спечелят избиратели, но за нас не е окей да си правиш политически пиар, като не спазваш закона", коментира експертът.

По думите му на ден има по над 250 преписки за строителни разрешения, които са в забавяне със стотици пъти над законовия срок.

Инж. Шопов добави, че почти всички райони се издържат от местния данък.

"Колкото повече общината пречи на жилищното строителство, толкова предлагането ще е по-малко, търсенето ще е по-голямо и цените ще растат. В Словения и Хърватия, когато са приели еврото, цените на имотите са се качили с 10%, като причината за това е чуждестранен капитал, който инвестиционно купува имоти и после ги отдава на гражданите. Това е нещо, което ние сме против, защото това ще направи още по-недостъпни жилищата", каза инж. Шопов пред Bulgaria ON AIR.

Експертът добави, че в момента на имотния пазар се търсят маломерни апартаменти. Най-голям интерес има към двустайните.

"След тях най-търсени са тристайните маломерни апартаменти. В България цените бяха достатъчно достъпни и заради това много българи са собственици на жилища. Качеството на строителството у нас е на много добро ниво", добави Шопов.

Гледайте видеото с целия разговор.