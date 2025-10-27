"Мисис България Вселена" Оксана Желяпова: Трябва подкрепа за бесарабските българи

Денят 29 октомври, посветен на българската общност в Бесарабия, която днес се простира в Южна Украйна и Молдова, е повод за размисъл върху културното наследство, единството и предизвикателствата пред диаспората.

Бесарабските българи, потомци на преселници от края на 18-ти и началото на 19-ти век, са изключително важна част от многонационалната мозайка в региона. Празникът включва фестивали, културни събития и инициативи за запазване на традициите, както в България, така и в чужбина. Тази година, на фона на геополитическите напрежения в региона, посланието за мир и сътрудничество звучи особено актуално.

Оксана Желяпова е първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена". Короната, спечелена през 2022 г., обаче остава на втори план - нейната мисия е единството на бесарабските българи и радостта на децата, на които помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев в Молдова.

"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света. На 29 октомври честваме Деня на бесарабските българи, а моята кауза е да подкрепям бесарабските българи в Молдова и по целия свят, където и да сме ние и подчертава важността на единството за постигане на мир. Винаги съм искала да обърна внимание на българите по света. Искам повече хора да се обединят, защото иначе няма да можем да постигнем мир. Моята мисия е много важна – тя носи мир, доброта и дава пример за човещина. Не всичко е пари, важно е да оставим спомен след нас!", казва Оксана.

Тя седи зад редица инициативи, които са събрали различни националности, като изложби, спортни двубои, културни събития.

"Идеята в тези проекти е събирането на всички националности в региона на Молдова. Бесарабски българи, гагаузи, молдовци – нека се обединим! Това беше лозунгът. Проектите се наричаха „Приятелство“. Няма победители и победени. Всеки беше победител, защото хората се обединиха", разказва Оксана Желяпова.