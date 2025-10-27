Повече от "Томахоук": От какво всъщност се нуждаят украинските войници?

Игор, командир на рота, шофирал сам от Покровск, вече полуобкръжен от руските сили, през септември, когато първият руски дрон с видимост от първо лице (FPV) ударил задната част на колата му, разкъсвайки покрива. Вторият долетял веднага след това, удряйки задната гума. Той изминал пет километра, преди третият FPV да удари двигателния отсек на колата му. Тя спряла да се движи.

"Първият дрон прехваща кола, а след това един или два FPV дрона долитат“, каза Игор от 36-та бригада на морската пехота, разположена в източна Донецка област, описвайки убийствената тактика на Русия с дронове срещу автомобили.

Макар че украинските военни също нямат престижни оръжия и оборудване, доставени от Запада, войници и командири казват, че недостигът на основни ресурси - от автомобили до дронове и хора - прави изключително трудно сдържането на безмилостните руски офанзиви. Въпреки че Украйна се надява САЩ най-накрая да дадат зелена светлина за доставката на далекобойни ракети "Томахоук“, тези на място казват, че липсата на по-основни нужди е по-належащ проблем и често недостигът на критично, но по-елементарно оборудване играе също толкова решаваща роля.

Принуден да излезе от колата си, Игор извървя три до четири километра пеша, преди колегите му войници да го вземат. "Удряха всички коли“, каза Игор пред Kyiv Independent.

Игор, подобно на други командири и войници, които говориха с медията, поиска да бъде идентифициран само с малко име, за да може да говори свободно без разрешение от командването си.

Автомобили

Игор казва, че неговата пехотна рота в момента разполага само с две работещи коли, след като три други са били изведени от строя или от руски атаки с дронове, или от често коварните пътища на Източна Украйна. Типична пехотна рота на този етап от войната има около 50-70 души.

Неговото подразделение няма бронирани машини, защото те са приоритетни цели на Русия и обикновено се унищожават бързо. Но дори бронирана техника, като произведените в САЩ MaxxPro, устойчиви на мини, или произведените в Турция Kirpi, е по-шумна и по-трудна за ускорение от обикновените автомобили, което прави по-трудно избягването и бягството от руски FPV дронове, според Игор.

С постоянното засилване на играта на Русия с дронове и разработването на FPV летателни апарати, които сега имат обхват от около 20 километра, сивата зона се простира до пет километра от фронта, което значително парализира украинската логистика.

Неговото подразделение разчита на автомобили, за да превозва момчетата до фронта, като скоростта и мобилността им позволяват да шофират на разстояние от 500 метра до километър от позициите. Но колите бързо се унищожават или повреждат по разбитите пътища в Донбас и момчетата трябва да дават от собствените си джобове за ремонта, тъй като набирането на средства отнема твърде много време. Благотворителните фондации заявиха, че получават по-малко дарения от обществеността, колкото по-дълго бушува войната.

В идеалния случай подразделението би трябвало да разполага с пет работещи коли, така че когато едната се унищожи, друга може лесно да дойде и да помогне, без риск от загуба на всички коли, каза Игор.

"Една кола има живот до месец. Седмица или две и колата е изчезнала", споделя Игор.

Други командири и войници, разположени по фронтовата линия, също са споделяли, че недостигът на автомобили значително нарушава бойните им способности.

Антон, командир на танкова рота в 59-та щурмова бригада, призна, че "почти няма автомобили“, които да докарат екипажите му до позицията, въпреки че имат достатъчно танкове и снаряди.

Войник от 63-та механизирана бригада на име Дмитро каза, че постоянно има недостиг на автомобили, защото те често се унищожават, повреждат или се чупят.

Пехотната рота често разполага само с една кола, която да се използва за превоз на хора до фронта, доставка на храна и оръжия, въпреки че обикновено това трябва да се случва едновременно, според Владислав Урубков, мениджър по снабдяването в благотворителната фондация "Върни се жив“.

"Тези неща често трябва да се случват едновременно, но ако превозното средство вече е отишло на фронтовата линия за превоз на личен състав, то не може да доставя и храна – и обратно“, каза Урубков и добавя, че ярмията винаги работи в условия на недостиг, но когато става въпрос за превозни средства, това наистина е въпрос на живот и смърт.

Превозните средства, които са най-търсени, са пикапите и микробусите, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, според Андрей Бут, ръководител на проекта HeroCar, управляван от фондацията на председателя "Руслан Шостак“, която доставя автомобили на въоръжените сили.

Бут каза, че организацията също така наблюдава нарастващо търсене на мотоциклети, особено такива за извънградски условия, от фронтовите части.

Дронове

Тъй като дронове постоянно се губят, било защото са свалени от руски войски, било поради електронна война, украинските войски често нямат достатъчно дронове и организират набиране на средства, за да помогнат за покриване на разходите за подмяната им.

Илия, командир на взвод за борба с дронове в 80-та въздушно-десантна бригада, разположена в Сумска област, подчерта, че липсва "всичко“, от дронове до човешка сила.

"Ситуацията с доставките (от военното командване) е ужасна в момента“, каза Илия, предполагайки, че държавата "не е заинтересована“ от намаляване на огромния дефицит.

"И трябва сами да си купите всичко", добавя войникът.

Илия казва, че неговото подразделение не разполага с необходимите разузнавателни дронове, за да вижда отвъд линията на видимост, което им пречи да "виждат нещо отвъд пет километра“ и не могат да нарушат руската логистика. Той каза, че неговото подразделение се нуждае от 10 пъти повече дронове, отколкото се доставят.

Ресурсите не са равномерно разпределени между украинските части, което позволява на някои да имат повече от други. Няколко пилоти на дронове от други части, като например от Силите за безпилотна авиация на Украйна и 82-ра въздушно-десантна бригада, заявиха, че имат достатъчно дронове.

Украинските военни използват около 9000 дрона на ден, причинявайки около 85% от щетите на руската техника и войски в сравнение с 67%, според Дмитро Жмайло, съосновател и изпълнителен директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество, мозъчен тръст, базиран в Киев.

Тъй като украинските пехотни части често са "изчерпани“ от човешка сила, особено от млади мъже, дроновете са особено важни в армия, където средната възраст на войника е около 40 години, каза Жмайло.

Хора

Украински военни експерти, които говориха с Kyiv Independent, подчертаха, че недостигът номер едно на украинската армия е човешки ресурси. Жмайло подчерта, че понякога определени украински части може да имат дронове в големи количества, но да нямат пилоти, които да ги управляват.

Сергий Грабски, пенсиониран украински полковник и военен анализатор, споделя, че добре обучените резерви са това, което най-много липсва на армията.

Украинската армия винаги се е борила с влошаващ се недостиг на човешки ресурси, откакто по-малко хора започнаха доброволно да се присъединяват към армията през 2023 г., след първоначалния приток на доброволци, всички насочени към войната.

Въпреки че мобилизацията продължава, много части – особено в пехотата – изпитват критичен недостиг на мъже в закалените в битки бригади, които са понесли тежки загуби след обширни боеве в горещи точки на войната. Войниците често се изпращат на позициите за седмици, а в някои случаи и за месеци, поради липсата на новообучени новобранци и предизвикателствата с вливането и изселването в ерата на дроновете.

Руските военни, от друга страна, натрупват войски всеки месец, набирайки повече мъже, отколкото са загубите, с които се сблъскват на фронта, призна през август главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски.

Въпреки критичната необходимост от мобилизация, украинските политици, включително президентът Володимир Зеленски, рядко споменават темата, като политически експерти казват, че вероятно се страхуват от спад в рейтинга си, като се занимават с изключително непопулярна тема. Тя остава тема табу в политиката.

Украйна мобилизира около 30 хиляди души на месец, но само една трета от тях са годни за бой, каза висш украински служител през юли, пожелал анонимност.

От приблизително 30 хиляди души, които Киев твърди, че мобилизира, около половината са войници, които се завръщат от самоволна дезертирация или отсъстват без разрешение, според друг украински служител, запознат с въпроса.

Богдан Данилив, ръководител на отдела по военните въпроси в благотворителната фондация „Сергий Притула“, заяви, че "няма достатъчно хора“, особено като се има предвид, че закалените в битки бригади едва получават или изобщо не получават нови, добре подготвени новобранци.

Данилив посочи, че украинското командване все още често изпраща новобранци в новосформирани части, които нямат боен опит, или в щабове, вместо да запълва празнините в закалените в битки бригади. Учебните центрове също често нямат ресурси за адекватно обучение на нови войници, което например ги принуждава да използват фалшиви гранати или камъни вместо истинските, за да практикуват хвърляне, добави той.

Данилив подчерта, че това е особено сериозен проблем, тъй като "зоните на поражение“ от дронове продължават да се разширяват и за двете страни, което прави изключително опасно да се приближават до фронта.

"Бих казал дори, че вече не става въпрос за материални нужди. Няма достатъчно хора, няма достатъчно правилна координация, няма достатъчно комуникация между части (и между различните рангове)“, каза Данилив пред Kyiv Independent.