Радев: Управлението трябва да има открито лице

За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, за мен това е ключово условие, каза президентът Румен Радев на среща с българската общност в Рияд, Саудитска Арабия.

Той отговаря на въпроси на сънародниците ни. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Трябва да има ясно, открито лице на това управление, добави Румен Радев.

Представяте ли си в Саудитска Арабия престолонаследникът и министър-председател Мохамед бин Салман да не ръководи държавата, а да има някой друг над него, който да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да му нарежда какво да прави, как да го прави, с кого да го прави. Представяте ли си да му се полага брониран автомобил на престолонаследника, но някой друг да кара автомобила му и него самия, коментира президентът.

Докато не отстраним модела на задкулисие, на липса на каквато и да е отговорност, а в същото време на вземане на решения за ръководене на държавата в неизвестна никому посока – тя е в главите само на много ограничен кръг хора – няма как да имаме развитие занапред, заяви Румен Радев.

"България има своята ясно предначертана перспектива. България е член на Европейския съюз, на НАТО и България, аз съм уверен, трябва да се развива в рамките на ясно определени демократични механизми. Голямото изкуство тук е България – това, което използваме като клише – да остане лоялен член на тези съюзи, но България трябва да отстоява и своя национален интерес", каза още държавният глава.

Ключово е да изпълним едно важно условие, което виждам във всички проспериращи държави - да се инвестира в младите хора и в тяхното образование. Инвестират в тяхното физическо и духовно развитие и възпитание в чувство на патриотизъм и родолюбие. Трябва да насочим нашите усилия в тази посока, задължително, ако искаме страната ни да прогресира, заяви Радев.

България е демократична държава. Имаме всички демократични институции по опис, каквито трябва да има една модерна европейска държава. Но механизмите, с които се управлява държавата, механизмите на отношения между държава, бизнес и общество – имат много да гонят, за да стигнат нормалните европейски стандарти, смята президентът.

За да има България развитие в икономически план, да има устойчив икономически ръст, да има иновативни производства, да има инвестиции и самите българи да инвестират вътре в своята страна, трябва да свършим още много, така че българският бизнес да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес, заяви още Румен Радев.

Сънародниците ни питаха президента на неговото мнение относно това дали ще има реални промени в България, отношенията на България със Саудитска Арабия и свързаността.