Румен Радев със стрела по кабинета: Негова задача е да няма криза на горивата

Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно, каза президентът Румен Радев пред журналисти.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Задача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените. Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация, добави президентът и заяви, че очаква да се вземат всички мерки, така че да няма криза на горивата в България.

Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки спрямо руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Това е много важно. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери, добави Радев.

Колкото до думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви в парламента днес, че всички коли и шофьори и всичко, което е ползвала администрацията на Президентството, да ще им им бъде прехвърлено, Радев отбеляза, че вече веднъж е казал, че държавата не е игра на колички.

След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират, каза Радев и попита защо лидерите на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало се возят в нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание.

Вчера беше официализирана коалиция „Магнитски", заяви президентът Румен Радев пред журналисти. "Пеевски управлява, Борисов изпълнява, нали така каза самият той", добави държавният глава.

Има и добра новина – изострянето на тази криза води към нейната логическа развръзка, защото тази управленска колаборация не може да трае дълго. Тя поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самия Борисов, на произвола на прищевките на един човек. Убеден съм, че демокрацията е по-силна от арогантността.

ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата, съобщиха вчера от двете формации в съвместно изявление във Фейсбук. Съобщението на двете партии беше придружено със снимки на депутати от двете формации, както и председателите на двете партии Бойко Биросов и Делян Пеевски един до друг.

Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони и това няма да работи. Те го правят не от някакъв държавен интерес, не от това, че се излагаме пред вече втора чуждестранна делегация, а от паника. Хората все повече питат: „След като президентът слезе от бронираните коли, защо те не могат, защо се возят на бронирани автомобили?". Защо се возят в чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание, коментира Румен Радев. Той посочи, че много рядко пътува с бронирана кола.

"Тези хора направиха абсолютен цирк", каза Радев. Те се водят не от закона, не от правилата, а единствено и само от личен интерес. Този личен интерес не води към благосъстояние на хората, а към шкафчета, пачки, сметки и имоти в чужбина, които ние не знаем, но се надявам, че един ден ще узнаем, допълни президентът.

Държавният глава отбеляза, че въпросът не е само в обществена поръчка за автомобилите. Трябва да се прави такава за гориво, гараж, сервиз, назначаване на шофьори, посочи той. "Дори да ни дадат автомобили, те ще стоят като паметници някъде, не знам къде. Покрай президентството", заяви Румен Радев.

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, реши окончателно парламентът в началото на октомври. Миналата седмица президентът Румен Радев съобщи, че ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Държавният глава участва в бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.