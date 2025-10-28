Еврокомисарят по енергетика идва у нас, ще разговаря за казуса "Лукойл"

Еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас. Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" от Вертикалния газов коридор.

Вчера Йоргенсен беше на посещение в Румъния, където участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа.

Очаква се да бъдат проведени разговори и за мерките след американските санкции, които засягат "Лукойл" и "Роснефт" и как това ще се отрази на енергийната ни система.