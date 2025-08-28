"Райнметал" ще изгради завод за барут в Румъния за 535 милиона евро

Румъния подписа рамково споразумение с германския технологичен и отбранителен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) за изграждане на фабрика за производство на барут за боеприпаси на стойност 535 милиона евро, съобщи Министерството на икономиката на страната, цитирано от Ройтерс.

Европейските държави подсилват капацитета си за производство на оръжия и боеприпаси след началото на инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., отбелязва агенцията.

Румъния и "Райнметал" - най-големият европейски оръжеен производител, ще произвеждат барута, необходим за отбранителните нужди на страната, както и за целия регион, се посочва в съобщение на министерството.

Строежът се очаква да започне през 2026 г. и се очаква да отнеме три години. Заводът ще осигури работни места на 700 души, когато започне работа.

"Райнметал" откри оръжеен завод в Северна Германия в сряда. Изпълнителният директор на компанията Армин Папергер заяви, че ще бъде най-големият в Европа, когато заработи с пълния си капацитет .

(БТА)